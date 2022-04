Il protagonista

Ad

38 punti (di cui 32 messi a referto nel solo secondo tempo) 9 assist distribuiti ai compagni di squadra e un finale da texano di ghiaccio: nel momento che più contava Trae Young ha eruttato trascinando i suoi Atlanta Hawks ai Playoff dopo una partenza in stagione a tinte horror. Giocatori clutch ne abbiamo? Il tweet di Sua Maestà LeBron James a sottolineare le giocate decisive ha il sapore della consacrazione...

NBA Gli Hawks di Gallinari ancora in corsa per i PLayoff 14/04/2022 A 06:14

Il momento decisivo

Eccolo il "Float" di Trae Young che ha assicurato la vittoria degli Hawks sul campo dei Cleveland Cavaliers. Inarrestabile, davvero inarrestabile la point guard di Atlanta. Pura trance agonistica e totale fiducia in sé stesso...

La statistica

1-12, come il record nelle prime tredici partite della regular season dei New Orleand Pelicans di coach Willie Green. Pur privi della stella Zion Williamson i "Pels" si sono rimboccati le maniche e sono risaliti, grazie anche al super innesto del mercato di febbraio CJ McCollum, fino a guadagnarsi un posto al sole ai Playoff. Più che meritato!

La sorpresa

14 rimbalzi, 5 rimbalzi e due assist: premiamo il rookie terribile dei New Orleans Pelicans Trey Murphy III e non solo per i freddi numeri, amici, bensì per il sangue freddo mostrato nella fase più incandescente del match contro i Clippers e più in generale per un finale di stagione da urlo. Applausi.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Abbiamo sentito anche il verso dell'aquila eseguito da Bogdan "Bogi" Bogdanovic. Ebbene sì!

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54