Il protagonista

Ad

Più di chiunque altro, Klay Thompson è LA STORIA di questi Warriors. Li ha lasciati nel 2019 per infortunio, alle Finals perse coi Raptors, li ha ritrovati quest'anno e giocherà di nuovo le Finals dopo due annate non indimenticabili per lui e per la squadra. In gara 5, pur con Stephen Curry nominato MVP della serie, il trascinatore è lui con 32 punti e 8 su 16 da tre (8 triple in gara 5, 7 totali nelle prime 4 partite).

NBA Golden State è la prima finalista NBA, Curry MVP della serie 2 ORE FA

Il momento decisivo

Nella serie e nella partita non ci sono stati momenti chiave, viste le 5 gare quasi mai in discussione. In generale in questi playoff per Golden State decisivo è il fattore Chase Center: fra le mura amiche i Warriors hanno vinto tutte e 9 le gare disputate, come nel 2017 quando poi vinsero il titolo. Alle Finals avranno il fattore campo, non un buon segno per l'avversaria.

La statistica

La dinastia Warriors è tornata, a quanto pare. Sono la prima squadra dal 1967 a passare dal peggior record (2019-20) alle NBA Finals nel giro di tre anni (2021-22). Inoltre sono la quarta franchigia di sempre a centrare almeno 6 finali nello spazio di 8 anni: ci sono riusciti i Boston Celtics, i Los Angeles Lakers e di recente i Chicago Bulls di Jordan e Pippen (1991-98).

La sorpresa

Non in gara 6, non nella serie, ma nei playoff. I Dallas Mavericks sono arrivati dove non erano certo attesi grazie alla vittoria in sette partite contro i Phoenix Suns, la squadra col miglior record in assoluto della regular season. E Luka Doncic si è confermato una superstar, viaggiando a 35 punti di media nelle gare con possibilità di eliminazione, meglio di LeBron James (33.5) e Michael Jordan (31.3).

La curiosità dentro o fuori dal campo

Come ha fatto notare un utente su Reddit, ogni volta che il rapper e produttore Kendrick Lamar ha fatto uscire un nuovo album, i Golden State Warriors hanno vinto il titolo NBA. E' successo nel 2015, nel 2017 e nel 2018: l'artista di Los Angeles ne ha rilasciato un altro di recente, nel 2022. Sarà ancora titolo per i Warriors?

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54