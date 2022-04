stagione NBA numero 75 della storia. Una maratona di 82 partite che ha certificato come i Phoenix Suns, vice campioni in carica, siano la squadra da battere dopo un campionato con 64 vinte e 18 perse, il loro nuovo primato di franchigia. Ad Ovest i Suns precedono i Memphis Grizzlies, la grande sorpresa di quest'anno, mentre vanno dritti ai playoff anche i Golden State Warriors, i Dallas Mavericks, gli Utah Jazz e i Denver Nuggets di Nikola Jokic, serio candidato a bissare l'MVP dell'anno scorso. Ad Est invece l'incertezza ha dominato fino alla fine e il miglior record è andato ai Miami Heat, 53-29, tornai ai fasti del 2020 quando raggiunsero le Finals. Fattore campo anche per Celtics, Bucks e 76ers, con lo stesso record (51-31) ma così distribuiti per gli scontri diretti. Dritti ai playoff anche i Toronto Raptors, protagonisti di una clamorosa seconda parte di stagione, e i Chicago Bulls, crollati dopo il grande avvio. Si è ufficialmente chiusa con le partite della scorsa notte la regular season 2021-22 dellanumero 75 della storia. Una maratona di 82 partite che ha certificato come i, vice campioni in carica, siano la squadra da battere dopo un campionato con, il loro nuovo primato di franchigia. Adprecedono i, la grande sorpresa di quest'anno, mentre vanno dritti ai playoff anche i, i, glie idi, serio candidato a bissare l'dell'anno scorso. Adinvece l'incertezza ha dominato fino alla fine e il miglior record è andato ai, tornai ai fasti del 2020 quando raggiunsero le. Fattore campo anche per, con lo stesso record (51-31) ma così distribuiti per gli scontri diretti. Dritti ai playoff anche i, protagonisti di una clamorosa seconda parte di stagione, e i, crollati dopo il grande avvio.

Posizione EST OVEST 1 Miami Heat (53-29) Phoenix Suns (64-18) 2 Milwaukee Bucks (51-31) Memphis Grizzlies (56-26) 3 Boston Celtics (51-31) Golden State Warriors (53-29) 4 Philadelphia 76ers (51-31) Dallas Mavericks (52-30) 5 Toronto Raptors (48-34) Utah Jazz (49-33) 6 Chicago Bulls (46-36) Denver Nuggets (48-34) 7 Brooklyn Nets (44-38) Minnesota Twolves (46-36) 8 Cleveland Cavs (44-38) Los Angeles Clippers (42-40) 9 Atlanta Hawks (43-39) New Orleans Pelicans (36-46) 10 Charlotte Hornets (43-39) San Antonio Spurs (34-48) 11 New York Knicks (37-45) Los Angeles Lakers (33-49) 12 Washington Wizards (35-47) Sacramento Kings (30-52) 13 Indiana Pacers (25-57) Portland Trail Blazers (27-55) 14 Detroit Pistons (23-59) Oklahoma City Thunder (24-58) 15 Orlando Magic (22-60) Houston Rockets (20-62)

* = in grassetto le squadre ai Playoff, in corsivo le squadre al Play-In

Est i Nets, i Cavaliers, gli Hawks di Danilo Gallinari e gli Hornets, in quest'ordine, mentre ad Ovest ci vanno Timberwolves, Clippers, Pelicans e Spurs. Stagione finita invece per 10 squadre (diventeranno 14 dopo il Play-In, ndr), già con la testa al Draft e alle scelte da fare in off-season: tra queste spiccano sicuramente i New York Knicks e soprattutto i Los Angeles Lakers, già in vacanza nonostante Dovranno giocarsi il Play-In per gli ultimi posti Playoff ben 8 squadre: ad, i, glidie gli, in quest'ordine, mentre adci vanno. Stagione finita invece per 10 squadre (diventeranno 14 dopo il Play-In, ndr), già con la testa ale alle scelte da fare in: tra queste spiccano sicuramente ie soprattutto i, già in vacanza nonostante a inizio stagione LeBron James e soci fossero considerati una candidata al titolo

Lotteria del 17 maggio che deciderà l'ordine di scelta al Draft di giovedì 23 giugno, in cui Houston Rockets, Orlando Magic e Detroit Pistons hanno il 14% di possibilità di avere la numero 1 assoluta e il 52% di chance di chiamare in Top 4, a seguire ci sono Oklahoma City, Indiana, Portland e Sacramento. Appuntamento importante sarà ladelche deciderà l'ordine di scelta aldi giovedì, in cui il talento italiano Paolo Banchero è considerato una possibile chiamata nelle prime 4 . In base al record, le tre peggiori squadre ovverohanno il 14% di possibilità di avere la numero 1 assoluta e il 52% di chance di chiamare in Top 4, a seguire ci sono

