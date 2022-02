mercato degli scambi NBA. Dopo i più che discreti antipasti degli scorsi giorni - Los Angeles Lakers, nè i New York Knicks e nemmeno gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari hanno fatto movimenti, al netto di evidenti difficoltà, e non hanno cambiato maglia giocatori che si pensava potessero spostarsi, come Jerami Grant dei Pistons, Eric Gordon dei Rockets, Terrence Ross dei Magic e Myles Turner dei Pacers. Fuochi d'artificio a volontà nell'ultimo giorno del. Dopo i più che discreti antipasti degli scorsi giorni - Sabonis a Sacramento e McCollum a New Orleans -, la trade deadline ha preso letteralmente fuoco: inevitabilmente la bomba è lo scambio Harden-Simmons tra Nets e 76ers , ma ci sono state anche altre mosse non di poco poco conto. Prima però va sottolineato che nè i, nè ie nemmeno glidihanno fatto movimenti, al netto di evidenti difficoltà, e non hanno cambiato maglia giocatori che si pensava potessero spostarsi, comedeideidei Magic edei

La trade più grossa, Harden a parte, è certamente quella tra gli Washington Wizards e i Dallas Mavericks: i texani rinunciano definitivamente a Kristaps Porzingis e lo spediscono nella Capitale in cambio di una guardia come Spencer Dinwiddie e del tiratore lettone Davis Bertans, due potenziali ottimi gregari per Luka Doncic. Sempre gli Wizards spediscono il playmaker Aaron Holiday ai Phoenix Suns e il centro Montrezl Harrell agli Charlotte Hornets, a caccia di un big man e costretti a ripiegare su "Trez" dopo aver tentato invano per Turner dei Pacers e per l'austriaco Poeltl degli Spurs. Sempre i Suns, la miglior squadra della Lega per record, spedisce il lungo Jalen Smith a Indiana in cambio di Torrey Craig, un'ala fisica che potrà far comodo nei playoff.

Molto attivi anche i Boston Celtics: il nome più caldo per partire era quello di Dennis Schroeder e alla fine il tedesco viene ceduto assieme a Enes Kanter Freedom e a Bruno Fernando agli Houston Rockets per un altro tedesco, il lungo Daniel Theis, giocatore che torna a Boston dove aveva giocato con buoni risultati fino allo scorso anno. I Celtics rinforzano anche il reparto guardie con Derrick White, uno dei pupilli di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs ma chiuso da Murray e altri elementi: in texas arrivano gli esterni Josh Richardson e Romeo Langford, e una prima scelta al Draft. In precedenza gli Spurs avevano operato un'altra trade: spediti il veterano Thad Young, il lungo Drew Eubanks e una seconda scelta futura ai Toronto Raptors in cambio di una prima scelta 2022 e di Goran Dragic, il playmaker sloveno in scadenza di contratto che molto probabilmente verrà tagliato e raggiungerà una contender (Lakers? Bucks? Mavericks?).

Si muovono anche i Milwaukee Bucks campioni in NBA: visti i problemi fisici di Brook Lopez, prendono in uno scambio a quattro squadre un lungo come il congolese Serge Ibaka, anche se le sue condizioni di salute sono da verificare. Se sta bene, è un colpo importante perchè Ibaka è un ottimo difensore e stoppatore, e può anche colpire da tre punti in attacco. Ai Clippers finiscono Hood e Ojeleye, rincalzi a Milwaukee, ai Detroit Pistons l'ala Marvin Bagley III, talento mai esploso col fardello di essere stato scelto prima di Doncic al Draft 2018, mentre ai Sacramento Kings arrivano Josh Jackson, Trey Lyles e Donte DiVincenzo, "Big Ragù", la guardia di origini italiane e unico pezzo sacrificabile sul mercato dalla stessa Milwaukee.

