Nella notte italiana si sono giocate quattro partite di NBA e lo spettacolo non è di certo mancato. Nel primo match arriva il successo casalingo di Indiana su Detroit per 122-113. Dopo un inizio favorevole ai Pistons, la squadra di Rick Carlisle prende in mano il pallino del gioco e accumula vantaggio fino al +9 finale. In casa Pacers il migliore è sicuramente Caris Levert con 31 punti, 3 rimbalzi e 5 assist, mentre per gli ospiti c’è da segnalare la prestazione da 28 punti, 10 rimbalzi e 5 assist di Saddiq Bey.

Ad

Vittoria convincente di Brooklyn su Philadelphia (105-114). Nonostante una grande rimonta dei 76ers (dal -18 di metà partita), la squadra di Steve Nash riesce a gestire il finale e conquista il quarto successo consecutivo.Decisivo in casa Nets uno straordinario Kevin Durant, autore di una prova condita da 34 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. Per Philadelphia, invece, ottime ma inutili le prestazioni di Joel Embiid (32 pt, 9 rim e 6 ast) e Seth Curry (29 pt).

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA

La notte continua con la vittoria esterna di New York su Houston (103-116). Tutto facile per i ragazzi di Tom Thibodeau che, eccezion fatta per un piccolo calo nel terzo quarto, comandano il match con autorevolezza dall’inizio alla fine. Top scorer per i Knicks Evan Fournier con 23 punti, ma è buona anche la prova di Julius Randle (21 pt, 6 rim, 6 ast). Tra le fila dei Rockets il migliore è Daniel Theis con 22 punti e 10 rimbalzi.

Prosegue la cavalcata di Phoenix che batte Washington per 118-98 e conquista il 23° successo stagionale. Decisivo un primo tempo chiuso sul 62-50 che ha permesso poi al gruppo di Monty Williams di gestire il vantaggio nei restanti due quarti. In casa Suns vanno in doppia cifra ben sette giocatori (i migliori sono Landry Shamet con 16 pt e Deandre Ayton con 15 pt e 10 rim), mentre per i Wizards c’è da evidenziare la buona prova di Bradley Beal (26 pt, 3 rim, 5 ast).

Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

NBA Hayward scatenato ne mette 41, Gallinari ok contro i Magic IERI A 07:16