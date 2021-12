Bruttissimo colpo per i Cleveland Cavaliers che perdono Ricky Rubio per il resto della stagione. Il playmaker spagnolo, arrivato in estate e uno dei principali motivi per l'ottimo inizio di stagione dei Cavs da 20 vinte e 14 perse, nell'ultima gara contro i Pelicans si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, dovrà essere operato e quindi ne avrà per parecchi mesi. L'ennesimo brutta tegola nella carriera del fuoriclasse spagnolo classe 1990 che si procurò lo stesso infortunio nel 2012, quando era una stella nascente dei Minnesota Timberwolves assieme a Kevin Love, ritrovato quest'anno a Cleveland.

"Per me è davvero dura perché era evidente quanto dolore stesse provando quando è andato a terra. Noi due abbiamo una lunga storia alle spalle, mi importa davvero di lui. Non sappiamo cosa gli riserverà il futuro, siamo completamente distrutti. Stava avendo una stagione fantastica", ha detto Love, molto amico di Ricky anche fuori dal campo.

Rubio si è fatto male a 2' dalla fine della gara poi persa a New Orleans dai Cavs, un match in cui stava viaggiando a numeri irreali con 27 punti, 13 rimbalzi e 9 assist: poi il ginocchio che cede, la caduta a terra, le mani a stringere le gamba e l'inevitabile pensiero al peggio, anche perchè non c'è stato alcun contatto a provocare l'infortunio. Un brutto colpo anche in chiave futura per Ricky che stava viaggiando a 13.1 punti, 6.6 assist e 4 rimbalzi di media e che la prossima estate sarà free agent.

