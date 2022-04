Scottie Barnes è la matricola dell'anno in NBA, il miglior giocatore esordiente nella stagione 2021-22. Il rookie dei Toronto Raptors, quarta scelta assoluta al Draft 2021, ha battuto in volata la concorrenza di Evan Mobley, lungo dei Cleveland Cavaliers e grande favorita per la conquista del premio. Sono 378 i voti finali ricevuti da Barnes, 363 quelli per Mobley: 15 è la differenza più piccola da quando esiste questo tipo di votazione negli ultimi 20 anni. Terzo classificato è Cade Cunningham, guardia dei Detroit Pistons e prima scelta assoluta del Draft 2021: sono 153 i voti complessivi per il talento texano, nettamente staccato rispetto ai primi due. Voti anche per Jalen Green dei Rockets, quarto, per Franz Wagner dei Magic, quinto, e per Herb Jones dei Pelicans, sesto con un solo voto.

Barnes ha ottenuto 48 preferenze di primo posto contro le 43 di Mobley: l'ala tuttofare da Florida State ha mostrato tutte le sue doti fisiche e tecniche per i Raptors, qualificatisi ai playoff col quinto posto assoluto nella Eastern Conference, e ha chiuso con oltre 15 punti, 7 rimbalzi, 3 assist e un recupero di media, piazzandosi primo fra le matricole per minuti giocati, terzo per punti e rimbalzi, e quinto per assist, recuperi e stoppate. E' il terzo nella storia della franchia a vincere il "Rookie of the Year" dopo Damon Stoudamire nel 1996 e Vince Carter nel 1999: proprio "Vincredible" ha mandato un videomessaggio a Barnes comunicandogli la conquista del premio durante l'allenamento di oggi, Scottie si è commosso ed è stato sommerso dall'affetto di tutti i compagni. La premiazione ufficiale è poi arrivata poco prima di gara 4 di playoff contro i Philadelphia 76ers, con Barnes che ha ricevuto il premio dalle mani di Masai Ujiri, presidente dei Raptors e colui che ha investito sul suo talento.

Delusione per Evan Mobley, lungo da USC, terza scelta assoluta dell'ultimo Draft e autore di una stagione da 15 punti e 8 rimbalzi di media per i Cleveland Cavaliers, arrivati fino al Play-In dopo una stagione ben oltre le aspettative, la migliore tra quelle senza LeBron James: putroppo gli infortuni di Ricky Rubio, di Jarrett Allen e anche dello stesso Mobley nel finale di regular season, hanno privato i Cavs di un posto sicuro ai playoff, e forse anche del premio di matricola dell'anno al già citato Evan Mobley.

