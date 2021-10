Se qualcuno pensava che potesse esserci un ricongiungimento nella frattura tra Ben Simmons e i Philadelphia 76ers, ecco, si sbagliava di grosso. Il giocatore è sì tornato in città e si è riunito alla squadra dopo le settimane passate in California per conto suo, ma nelle ultime ore le parti si sono nuovamente allontanate a causa di un episodio forte. Simmons infatti è stato cacciato dall'allenamento da parte di Doc Rivers dopo che, secondo ESPN, avrebbe rifiutato un paio di volte di svolgere determinati esercizi e comunque teneva un atteggiamento svogliato e indisponente, addirittura era sul parquet con lo smartphone in tasca, secondo alcuni scatti girati in rete.

Simmons, che ha accettato di buon grado di lasciare la sessione, è stato multato dalla franchigia e sospeso per la prima gara di regular season per "condotta dannosa nei confronti della squadra", recita la nota ufficiale. Secondo ESPN, l'australiano è stato multato di 1.4 milioni di dollari per aver saltato 4 gare di pre-season, per gli allenamenti saltati e per non aver presenziato quando avrebbe dovuto. Ma ora la questione riguarda l'ultimo episodio di cui ha parlato direttamente coach Doc Rivers: "Oggi è stato una distrazione. Non credo che volesse fare quello che gli altri stavano facendo. Darò a Ben ogni possibilità di far parte di questa squadra, ma da allenatore devo proteggere per prima cosa il gruppo. Il mio lavoro è quello di fare in modo che i ragazzi si impegnino, e non smetterò di fare il mio lavoro".

NBA Le 10 domande sulla Western Conference 2021-22 11 ORE FA

Sulla questione è intervenuto anche Joel Embiid, la supestar della squadra, che non le ha mandate a dire: "Arrivati a questo punto non mi interessa di niente, Ben può fare ciò che vuole. Non è il mio lavoro e nemmeno quello dei miei compagni. Non sono qui per fare il babysitter di nessuno. Il mio obiettivo è quello di migliorare la squadra, vincere le partite, giocare duro ogni sera e cercare di guidare i ragazzi che abbiamo qui. La nostra chimica è stata eccellente, nonostante tutto quello che è successo negli ultimi mesi". Di certo questa telenovela non è finita e la conclusione non sembra essere vicina, dato che scambiare Ben Simmons è al momento praticamente impossibile dato il contratto enorme e lungo (4 anni), soprattutto il valore bassissimo del giocatore "separato in casa".

NBA Le 10 domande sulla Eastern Conference 2021-22 IERI A 17:15