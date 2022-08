un contratto biennale da 6.25 milioni di dollari con gli Utah Jazz, sui generis. "Anziano" rispetto ai talenti freschi di college, ma già molto esperto grazie alle ultime due stagioni vissute in Eurolega e da protagonista con la Nazionale azzurra di coach Meo Sacchetti. Simone Fontecchio ha appena firmato varcando l'Oceano Atlantico a 26 anni di età . È un rookie. "Anziano" rispetto ai talenti freschi di college, ma già molto esperto grazie alle ultime due stagioni vissute in Eurolega e da protagonista con la Nazionale azzurra di coach Meo Sacchetti.

A Utah, Fontecchio troverà un contesto in ricostruzione. La cessione di Rudy Gobert ai Minnesota Timberwolves e il desiderio di rompere i rapporti con Donovan Mitchell segnano la chiusura di un'epoca per la franchigia di Salt Lake City, incapace di andare oltre le semifinali di Conference nelle ultime 6 stagioni di grande resurrezione dopo il periodo grigio vissuto agli inizi dello scorso decennio.

Fontecchio ha consegnato le sue impressioni da giocatore NBA in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, di cui riportiamo alcuni stralci.

Le attese con gli Utah Jazz

"La situazione è in divenire dopo la cessione di Rudy Gobert. Le cose possono cambiare in fretta, soprattutto in NBA. Nessuno assicura minuti in campo, ma c'è una reale opportunità. È la situazione ideale che stavo cercando. Sono strafelice".

Le qualità per essere un giocatore NBA

"In NBA penso di poterci stare. Dovrò essere solido in difesa e pericoloso nel tiro dall'arco. Certo, c'è un bagaglio di opzioni da ampliare e perfezionare per dimostrare di poter stare a quel livello".

Il momento in cui ha capito che...

"La prima partita di Eurolega con l'Alba Berlino nel 2020 a Tel Aviv. Abbiamo perso, ma in 20 minuti ho fatto 16 punti con 8 rimbalzi e un recupero. Ero titubante sul mio stato di forma per un infortunio muscolare in preparazione. Invece ho scacciato ogni dubbio. Mi sono detto: 'Allora vedi che posso giocare'?".

La grande maturazione con l'Italbasket a Tokyo

"La scorsa estate in Nazionale è stato un altro momento molto importante. Ringrazio Meo Sacchetti per avermi dato tutti quei minuti da giocare. Non me l'aspettavo. Ero in un momento di forma allucinante, facevo sempre canestro, sarebbe stato difficile sostituirmi. Ma la soddisfazione personale non è niente in confronto ai risultati della squadra".

