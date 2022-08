Slava Medvedenko aveva annunciato l'intenzione di mettere all'asta i suoi due anelli NBA . La vendita è andata a buon fine, e l'ex-giocatore dei Los Angeles Lakers ha raccolto 126.767$ per ognuno, per un complessivo di 253.534$. Qualche giorno fa,aveva annunciato l'intenzione di per raccogliere fondi per l'Ucraina . La vendita è andata a buon fine, e l'ex-giocatore dei Los Angeles Lakers ha raccolto 126.767$ per ognuno, per un complessivo di

Il denaro verrà utilizzato per la ricostruzione di scuole e palestre bombardate e distrutte nel conflitto in corso con le forze militari russe. Medvedenko ha spiegato come gli inverni della sua Ucraina siano molto freddi, e i bambini abbiano bisogno di strutture sicure per poter giocare.

Stanislav Medvedenko, conosciuto ai più con il nomignolo di "Slava", è nato il 4 aprile 1979 a Karapyshi, cittadina a sud di Kiev. Dopo aver cominciato a giocare come professionista nella squadra del Budivelnik, ha varcato l'Oceano Atlantico per approdare in NBA nel 2000. Ha giocato con i Los Angeles Lakers fino al 2006, vincendo due titoli nella squadra di Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e coach Phil Jackson, per poi concludere la carriera l'anno successivo con gli Atlanta Hawks.

