Stagione chiusa in anticipo per LeBron James che non giocherà le ultime due gare di regular season coi Los Angeles Lakers. Con l'obiettivo Play-In sfumato a vantaggio dei San Antonio Spurs, il Re non prenderà parte alla gara casalinga di venerdì con gli Oklahoma City Thunder e alla trasferta di domenica a Denver contro i Nuggets a causa del problema alla caviglia sinistra che lo affligge dallo scorso 27 marzo e che lo ha tolto di mezzo in 5 delle ultime 6 sfide disputate dai gialloviola. Il 37enne di Akron non potrà quindi dare l'assalto al titolo di capocannoniere: al momento è secondo alle spalle di Joel Embiid, 30.4 punti contro i 30.3 del Re, anche se servono almeno 58 gare per essere considerabile e LeBron è fermo a 56.

Lakers hanno comunque totalizzato un record di 25-31, la prima volta in cui chiude sotto quota .500 dall'anno da rookie coi Cleveland Cavaliers nel 2003-2004. Numericamente la sua rimane un'annata incredibile considerati i 37 anni e il fatto che sia alla 19esima stagione in carriera: 30.3 punti a gara, soltanto la terza volta per lui, la prima dal 2007-08, con oltre 8 rimbalzi e oltre 6 assist col 52% dal campo e il 36% da tre, impreziosito dal traguardo del sorpasso a Karl Malone . Purtroppo però anche James è naufragato con tutti i Lakers, fuori dai playoff per la seconda volta in quattro anni nella sponda gialloviola di Los Angeles. Nelle gare in cui è stato in campo, ihanno comunque totalizzato un, la prima volta in cui chiude sotto quota .500 dall'anno da rookie coinel 2003-2004. Numericamente la sua rimane un'annata incredibile considerati ie il fatto che sia alla: 30.3 punti a gara, soltanto la terza volta per lui, la prima dal 2007-08, con oltre 8 rimbalzi e oltre 6 assist col 52% dal campo e il 36% da tre, impreziosito dal traguardo del sorpasso a al secondo posto nella classifica dei marcatori All-Time . Purtroppo però ancheè naufragato con tutti i

