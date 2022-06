"Ricordo ancora tutti quelli che dubitavano di noi, e invece ora siamo di nuovo su quel palco: è surreale".e ihanno risposto sul campo a tutti quelli che mai li hanno considerati per tornare ad essere i, loro che avevano centrato tre titoli tra il 2015 e il 2019 , ma che sembravano ormai finiti dopo l'addio di, gli infortuni ae uncol. Però la culturaancora una volta ha fatto la differenza, partendo da: "Non sapevo cosa aspettarmi da questa stagione. Due mesi fa ero infortunato, eravamo in difficoltà ma ci siamo detti che dovevamo salire di livello al momento giusto. E ce l’abbiamo fatta, perché la nostra identità è la cosa che conta di più".

Identità, sistema, cultura, gruppo: glihanno questi ingredienti e per la prima volta ci va lui in copertina con il premio di un riconoscimento che aveva inseguito ma che nei tre precedenti trionfi gli era sfuggito a scapito die di, due volte. Non stavolta, eletto, 11 voti su 11: "Ho avuto la fortuna e l’occasione di essere di nuovo qui: ho sempre saputo che alla fine di tutto, l’unica cosa che conta è quello che facciamo in campo".

E poi aggiunge: "Questo titolo è diverso dagli altri. Gli ultimi 3 anni sono stati incredibili, ne abbiamo passate tante pensando di poter tornare su questo palcoscenico. E ora abbiamo 4 titoli, io, Drayomond, Klay e Andre. È speciale tutto questo, speciale esserci riuscito con questo gruppo. Gli ultimi due mesi nei playoff sono stati un’emozione continua dentro e fuori dal campo. La affronti ogni giorno per realizzare un sogno, ti viene la pelle d’oca solo ripensando a tutto quello che hai passato. Questo titolo si porta dietro tante emozioni ed è quello che lo rende diverso dagli altri".

Un'annata perin particolare, davvero unica, con anche il premio die soprattutto il primato storico di triple segnate in regular season , sbriciolando il record precedente di. E il grande amico e compagnolo incorona: "Sono felice per tutti, perché questo titolo è davvero speciale. Ma sono felice in particolare per Steph, per questo titolo per me lo rende il miglior play di tutti i tempi". Ora anon manca davvero più nulla per sedersi al tavolo dei grandissimi di questo gioco.