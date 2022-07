e isi sono assicurati i primi posti nella classifica delle maglie e del merchandising di squadra più popolari della NBA in Europa per il 2022. I risultati si basano sulle vendite di NBAStore.eu a partire dall'inizio della stagione NBA 2021-22. NBAStore.eu è il negozio online ufficiale della NBA in Europa, gestito da Fanatics (International) Limited.