Dopo le anticipazioni uscite negli scorsi giorni, laha comunicato ufficialmente il. Si parte il, con le sfide tra idi De i, e tra ie idi con la cerimonia per la consegna degli anelli di campioni 2022 a Stephen Curry e compagni . Il termine è ildopo le tradizionali 82 gare per ciascuno dei 30 team (tutti in campo nell'ultima giornata), poi dall'11 al 14 aprile va in scena il Play-In, e dal 15 scattano i Playoffs, senza dimenticare l'di Salt Lake City, casa degli Utah Jazz, dal 17 al 19 febbraio. Tra le novità spicca il giorno di pausa per l'dell', le elezioni di metà mandato, non quelle che eleggono il presidente USA, ma riguardano piuttosto il: una mossa della NBA per incoraggiare gli appassionati ad andare a votare. L'NBA non giocherà inoltre il 24 novembre per il Ringraziamento, il 24 dicembre e il 3 aprile per la Finale NCAA.