Dopo un tira e molla durato praticamente tutta la stagione, sembra pronto il via libera per il ritorno di Kyrie Irving a tempo pieno coi Brooklyn Nets. Infatti, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, il sindaco di New York Eric Adams ha deciso di togliere l'obbligo di vaccino per i professionisti che operano nel settore privato, sport e intrattenimento, allentando così quelle restrizioni che per mesi avevano impedito alla stella ex Duke, non vaccinato e fermamente convinto della sua scelta, di giocare le partite nella Grande Mela, sia al Barclays Center che al Madison Square Garden.

New York Yankees e New York Mets, con la stagione MLB alle porte: l'annuncio del sindaco Adams arriverà oggi e verrà fatto al Citi Field, lo stadio dei Mets. In questo modo Irving, Un provvedimento che permetterà di scendere in campo anche ai giocatori di baseball non vaccinati di, con la stagionealle porte: l'annuncio del sindacoarriverà oggi e verrà fatto al Citi Field, lo stadio dei. In questo modo reduce dalla prova da 43 punti nella sconfitta dei Nets a Memphis , potrà partecipare a tutte le restanti 9 partite di Brooklyn, 7 delle quali a New York, per la precisione 6 al Barclays Center e una al Madison Square Garden contro i Knicks.

Irving ha saltato le prime 35 partite in casa della stagione e in assoluto ha debuttato soltanto il 6 gennaio, Charlotte Hornets nella notte fra domenica e lunedì. I Nets sono al momento ottavi ad Est con un record di 38-35 e sembra ormai certo che faranno il Play-In: l'obiettivo primario è quello di superare i Raptors o sperare che loro superino i Cleveland Cavaliers, perchè in caso di partita a Toronto Irving non potrebbe essere schierato visto che invece in Canada è ancora presente il divieto per gli atleti non vaccinati. ha saltato le prime 35 partite in casa della stagione e in assoluto ha debuttato soltanto il 6 gennaio, quando fu reintegrato in squadra dai Nets : finora ha giocato appena 20 gare ma la buona notizia e che potrà finalmente esibirsi davanti al proprio pubblico contro glinella notte fra domenica e lunedì. Isono al momento ottavi ad Est con un record di 38-35 e sembra ormai certo che faranno il: l'obiettivo primario è quello di superare io sperare che loro superino i, perchè in caso di partita anon potrebbe essere schierato visto che invece inè ancora presente il

