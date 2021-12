Basket

Basket, NBA. Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

NBA - La tripla numero 2.974 arrivata al Madison Squadre Garden permette a Steph Curry di diventare il miglior tiratore di sempre in NBA in questa speciale classifica, farlo davanti a Ray Allen e Reggie Miller è un onore in più per lui.

00:00:58, un' ora fa