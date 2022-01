"The Last Dance", degli anni'90, quella capace di vincere 6 titoli NBA in 8 anni. "Penso che The Last Dance sia un documentario su Michael Jordan, che mette in cattiva luce i suoi compagni - racconta via Zoom a Gazzetta dello Sport -. Io ora voglio raccontare la mia storia, la mia carriera. A modo mio". Ora infatti Scottie Pippen racconta la sua di verità, con una autobiografia - "Unguarded" - in uscita martedì in Italia. La ferita è ancora aperta, e Scottie Pippen non fa niente per nasconderlo: l'ex stella dei Chicago Bulls non si è ancora lasciato alle spalle lo screzio con Michael Jordan accusato di averlo messo in cattiva luce nel corso delle riprese di il documentario che ha raccontato la storia della squadra invicibile degli anni'90, quella capace di vincere 6 titoli NBA in 8 anni.- racconta via Zoom a Gazzetta dello SportOra infatti Scottie Pippen racconta la sua di verità, con una autobiografia -- in uscita martedì in Italia.

Con Jordan? No, non ne abbiamo ancora parlato. Forse un giorno, ma non adesso. E non mi interessa farlo

Mai stati amici

"Era quello che voleva dire essere in Nba allora. Adesso i giocatori si conoscono praticamente da sempre per aver giocato insieme fin da ragazzini. Negli Anni Ottanta non esistevano rapporti di quel tipo, nemmeno tra compagni di squadra. Contava solo il basket e l’obiettivo era creare un rapporto professionale e far funzionare le cose in campo".

La carriera senza Michael

"Non penso che avrei vinto così tanto. Sarei comunque stato un campione però, perché è parte del mio dna, di come interpreto il gioco. Ovviamente ho passato gli anni migliori della mia carriera a giocare con lui e lui ha speso i suoi anni migliori con me, ed è una delle ragioni per il successo che abbiamo avuto. Non credo potrò mai dire cosa sarei stato senza Jordan, e sono felice di non dover rispondere a quella domanda. Perché? Il successo che ho avuto con lui è molto più grande del successo di chiunque altro. Non voglio tornare all’era di Bill Russell, anche se allora l’Nba non era così competitiva, ma nell’era moderna non c’è stata una coppia migliore, come non c’è stata una squadra migliore".

Bulls i migliori di sempre

"Guardo a quello che abbiamo fatto, non solo in campo, e sono convinto che siamo stati la miglior dinastia di sempre. I nostri 8 anni con 6 titoli battono i migliori 10 di tutti, Lakers compresi. No, una squadra come quella che abbiamo costruito noi non potrà esistere di nuovo"

LeBron simile a Pippen

"Sì, ma LeBron è più leader, opportunità che io non ho mai avuto. E questo lo mette in una categoria diversa dalla mia. Lo paragonerei più a Magic che a me, anche se in realtà LeBron ha un po’ di Magic, di Karl Malone, di Scottie Pippen, di John Stockton".

