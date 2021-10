A passare a San Francisco sono i Memphis Grizzlies (3-2), che riescono nell’intento dopo un tempo supplementare per 101-104. Sono decisivi i 30 punti di Ja Morant, sempre più protagonista per la sua franchigia anche rispetto al recente passato, e ben aiutato dai 19 di Desmond Bane, dai 15 di Jaren Jackson Jr. e dai 12 di Steven Adams. Alla formazione di Steve Kerr non bastano i 36 di Steph Curry e i 14 di Andrew Wiggins. Senza sconfitte restano così solo gli Utah Jazz (4-0), che maramaldeggiano sugli Houston Rockets (1-4) per 122-91 con sette uomini in doppia cifra e Bojan Bogdanovic a quota 19 con Rudy Gobert in doppia doppia a 16 e 14 rimbalzi. Sul fronte opposto 16 di Christian Wood.

Ad

Vittoria sul filo di lana per i New York Knicks (4-1), che dominano per quasi tutta la gara e rischiano di farsi recuperare nel finale dai Chicago Bulls (4-1): il 104-103 giunge con il jumper sbagliato da DeMar DeRozan (20 punti; 25 per Zach LaVine e 22 per Nikola Vucevic). Sono 21 i punti di Kemba Walker e 20 quelli di RJ Barrett, ma è Julius Randle a sfiorare la tripla doppia con 13, 16 rimbalzi e 9 assist. Rispondono efficacemente i Dallas Mavericks (3-1), che con 25 punti di Luka Doncic e 19 di Jalen Brunson sconfiggono in volata, e dopo un inizio da 5-25, i San Antonio Spurs (1-4). Alla squadra di Gregg Popovich non tornano così utili i 23 punti con 10 rimbalzi di Dejounte Murray e i 14 e 13 di Jakob Poeltl.

Eurolega Messina: "Grande primo quarto, poi bravi a mantenere il controllo" 9 ORE FA

Niente da fare per gli Atlanta Hawks (3-2) contro i Washington Wizards (4-1): nel District of Columbia la squadra con Danilo Gallinari (6 punti in 18 minuti) perde 122-111 nonostante valide performance da 28 punti e 12 rimbalzi di John Collins e da 15 con 13 assist di Trae Young. Nei Wizards sono in quattro ad andare oltre 20 punti, con i picchi di Bradley Beal a 27 e di Montrezl Harrell a 25 e 13 rimbalzi. Pochi veri problemi, e qui il risultato è assai menzognero, per i Philadelphia 76ers (3-2), che scavano il solco nei quarti centrali e battono i Detroit Pistons (0-4) per 110-102. Mentre fuori dal campo il problema Simmons continua a imperversare, dentro Joel Embiid scrive sul tabellino 30 punti e 18 rimbalzi, vanificando i 19 di Saddiq Bey e i 14 di Jerami Grant e Kelly Olynyk.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons 110-102

Washington Wizards-Atlanta Hawks 122-111

Chicago Bulls-New York Knicks 103-104

Houston Rockets-Utah Jazz 91-122

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 104-99

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies 101-104 dts

Westbrook: "Gasol era il mio giocatore preferito mentre crescevo"

Eurolega Milano spezza il tabù Stella Rossa: vittoria 79-62 e primo posto 11 ORE FA