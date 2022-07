Sono trascorsi 14 anni da quando i Seattle Supersonics si sono trasformati negli attuali Oklahoma City Thunder, lasciando la Città della Pioggia orfana della sua franchigia NBA. La Lega potrebbe pensare a una nuova espansione tra un paio di stagioni, quando sarà discusso il nuovo accordo con i giocatori e rinnovati i diritti televisivi, ed è opinione comune che Seattle e Las Vegas possano essere le due piazze interessate.

Paolo Banchero è nato e cresciuto a Seattle. Ha frequentato le scuole nella città dello Stato di Washington prima di trasferirsi a Duke per il suo unico anno di college, anticamera del draft di giugno è nato e cresciuto a Seattle. Ha frequentato le scuole nella città dello Stato di Washington prima di trasferirsi a Duke per il suo unico anno di college, anticamera del draft di giugno che l'ha visto diventare scelta numero 1 degli Orlando Magic . L'azzurro ha parlato con gli ex-giocatori Matt Barnes e Stephen Jackson nel podcast "All The Smoke" e ha espresso il desiderio di rivedere una squadra NBA nella sua città.

"Penso che sia una cosa necessaria. Anzi, che sia obbligatoria. E non lo dico perché sono di parte, ma perché sarebbe una gran cosa per la NBA in generale. Seattle è una grande città, i tifosi sono molto appassionati. Una franchigia a Seattle sarebbe automaticamente al top. Non al top della classifica, ma a livello di pubblico. Ogni partita sarebbe sold-out".

