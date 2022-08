Jamal Crawford è nato a Seattle nel 1980, ventidue anni prima di Paolo Banchero. Quando l'azzurro cominciava a intrigare gli scout durante la sua carriera liceale alla O'Dea High School, Crawford aveva già vinto per tre volte il premio di Sesto Uomo dell'Anno. Ed è bastato pochissimo per rendersi conto del talento cristallino del suo giovane concittadino.

Banchero ha raccontato qualche particolare del suo rapporto strettissimo con l'ex-giocatore dei New York Knicks parlando al podcast "All The Smoke" con Matt Barnes e Stephen Jackson. Il loro legame è talmente forte che Crawford è stato quasi un allenatore aggiunto per lui. E anche oggi, mentre si prepara per muovere i suoi primi passi nella Lega più competitiva del mondo, Banchero non ha rinunciato a partecipare al torneo pro-am "The CrawsOver", organizzato dallo stesso Crawford nella città di Seattle.

Il suo debutto? Spettacolare. Al fianco di Chet Holmgren, scelta numero 2 al draft, l'azzurro ha realizzato 50 punti con 9 rimbalzi. Un bottino enorme ma non sufficiente per avere la meglio sulla formazione avversaria, guidata dai 52 di Jaden McDaniels, giovane talento dei Minnesota Timberwolves.

"Jamal Crawford mi ha preso sotto la sua ala protettiva sin dal mio secondo anno di liceo - ha raccontato Banchero -. Mi portava in palestra, mi faceva giocare la pro-am e altre partitelle sin da quando avevo 15 anni. In quei giorni, la NBA mi sembrava molto lontana. Ma lui mi ripeteva: 'La high-school volerà via in un attimo. La NBA è molto più vicina di quel che pensi. Devi cominciare a prepararti già adesso, anche se credi di avere ancora tanto tempo. È questo il momento di impegnarsi al massimo'".

"Le sue parole mi hanno permesso di vedere le cose sotto una prospettiva differente. Ho preso il basket più seriamente. Mi sono chiuso in palestra ad allenarmi e inseguire i miei sogni. Mi sono preso realmente cura del mio corpo e ho fatto le cose giuste, seguendo i suoi consigli".

