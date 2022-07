Orlando Magic – e i primi assaggi positivi di Summer League, gli elogi per Draymond Green che, all’interno del suo talk “The Draymond Green Show”, si è così espresso sul cestista classe 2002. Dopo la scelta numero uno al Draft – da parte degli– e i primi assaggi positivi di Summer League, gli elogi per Paolo Banchero arrivano un po’ da tutto il mondo NBA. L’ultimo in ordine di tempo a prodursi in complimenti in favore del giocatore italo-americano è stato un campione del calibro diche, all’interno del suo talk “”, si è così espresso sul

“Credo che Paolo Banchero sia un vero affare. E il motivo per cui penso che Paolo sia uno di quei ragazzi è per le cose che ha fatto sul campo da basket senza segnare. Spero che Orlando sia pronta per quel giocatore perché quel giocatore è un vincente”.

“Ha giocato le partite della Summer League come se stesse disputando le Finals NBA. Con quel tipo di intensità. Questo è un vincente e ce l’abbiamo proprio davanti ai nostri occhi”. Poi, il giocatore dei Golden State Warriors, vincitori del titolo NBA 2022 , ha aggiunto:

investitura importante che Banchero dovrà dimostrare di sapersi portare dietro, continuando a vivere il mondo della lega cestistica più importante del mondo comunque con tanta leggerezza, in attesa di capire quando potrà rendersi disponibile anche a vestire la Un’che Banchero dovrà dimostrare di sapersi portare dietro, continuando a vivere il mondo della lega cestistica più importante del mondo comunque con tanta leggerezza, in attesa di capire quando potrà rendersi disponibile anche a vestire la casacca della Nazionale italiana : obiettivo estate 2023.

