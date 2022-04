Basket

Ginobili nell'Hall of Fame: "La mia è la favola di un underdog. Devo tutto a compagni e coach"

BASKET - Dall’oro olimpico con l’Argentina ai 4 anelli con gli Spurs Manu Ginobili a settembre sarà introdotto nella Hall of Fame, un traguardo insperato per un giocatore straordinario che spiega in maniera molto utile e unica la sua induzione: "Nessuno si immaginava che una 57ª scelta potesse fare tanta strada. Se non avessi fatto parte degli Spurs e dell'Argentina non sarei qui".

00:01:26, 43 minuti fa