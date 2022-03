Basket

Gregg Popovich dopo la 1336ª vittoria con gli Spurs in NBA: "Questo record non è mio, è nostro"

NBA - Dopo la vittoria n° 1336 in NBA con i San Antonio Spurs che gli ha permesso di diventare il coach più vincente della Lega, Gregg Popovich ha rilasciato un discorso dal grande spessore morale: "Traguardi come questo non possono appartenere a un singolo individuo. Il basket è uno sport di squadra e io sono stato fortunato a incontrare giocatori, staff e tifosi speciali".

00:00:57, 2 ore fa