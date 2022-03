Nella notte italiana si è disputata una partita della stagione 2021-2022 di NBA, una sfida che poco aveva da dire in chiave playoff, ma le emozioni non sono mancate nel match tra Orlando Magic e Detroit Pistons, che si giocavano l’ultimo posto nella Eastern Conference. Le due squadre si sfidano in un match equilibrato fin quasi all’ultimo quarto, quando i Pistons cambiano ritmo e per i Magic la festa è finita. Per tutto il primo tempo le due squadre si alternano in testa, senza mai riuscire a dare lo strappo definitivo, anche se sono proprio i Pistons a trovare un +10 a metà secondo quarto che, col senno di poi, doveva suonare come un campanello d’allarme in casa Orlando.

Allarme che suona deciso a metà terzo quarto. Detroit cambia passo, mette in scena un parziale di 16-2 che spezza la resistenza di Orlando e nell’ultimo periodo scappa via fino al +23 con cui si chiude il match con i Pistons che si impongono 120-134. Protagonista assoluto Saddiq Bey. Il ventiduenne mette a segno ben 51 punti e riscrive qualche record. È, infatti, il più giovane giocatore di Detroit a superare quota 50 in un match in una prestazione complessiva da 17/27 dal campo, 10/14 dall’arco, 7/10 ai liberi, 9 rimbalzi e 4 assist.

