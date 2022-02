Sono sette le partite disputate questa notte oltreoceano per la NBA, dove non sono mancate le grandissime giocate ed emozioni. Facciamo quindi un recap generale di quanto accaduto negli States.

Nel primo match in programma i Cleveland Cavaliers (31-20) sconfiggono in casa i New Orleans Pelicans (18-32) col punteggio di 93-90. Dopo i primi due quarti in equilibrio la franchigia dell’Ohio rientra meglio dagli spogliatoi, trovando l’allungo decisivo per prendere un margine di sicurezza da gestire nell’ultima frazione. Doppia doppia per Kevin Love (15 punti e 11 rimbalzi), insieme ai 21 punti di Brandon Goodwin e ai 16 di Jarrett Allen. Ai Pelicans non bastano i 20 punti di Devonte’ Graham e i 19 di Jaxon Hayes.

Vincono di fronte al loro pubblico anche per gli Indiana Pacers (19-33), che prevalgono sui Los Angeles Clippers (26-27) per 122-116. I padroni di casa si piazzano davanti fin dalle prime battute, chiudendo sul +5 a metà partita (60-55). Nel terzo quarto gli ospiti trovano la forza per reagire e portarsi avanti di una sola lunghezza (84-85). Pronta contro-risposta da parte dei Pacers nella frazione conclusiva che rimettono la testa avanti e vanno così ad aggiudicarsi la sfida con sei punti di margine. Isaiah Jackson segna una doppia doppia (26 punti e 10 rimbalzi), mentre Caris LeVert chiude con 17 punti. Tra i Clippers, invece, 27 punti di Amir Coffey e 21 di Reggie Jackson. Doppia doppia, invece, per Serge Ibaka con 14 punti e 11 rimbalzi.

Serve un supplementare ai Philadelphia 76ers (31-19) per battere i mai domi Memphis Grizzlies (35-18) per 122-119. I padroni di casa vanno subito a +9 dopo il primo quarto (39-30), con gli ospiti che ricuciono parzialmente lo strappo nei quarti centrali ma impattano al termine dei 48’ (111-111). Nell’overtime sono però i 76ers a trovare il guizzo decisivo per portarsi a casa il match con un solo possesso pieno di margine. Autentici trascinatori di Philadelphia Tyrese Maxey (33 punti) e Tobias Harris (31 punti), insieme alla doppia doppia di Andre Drummong (16 punti e 23 rimbalzi). Ai Grizzlies non sono sufficienti i 37 punti di un pazzesco Ja Morant e i 34 di Desmond Bane.

Netto successo dei Boston Celtics (27-25) sui Miami Heat (32-19) col punteggio di 122-92. Match mai in discussione fin dai primi possessi, con i padroni di casa che volano a +13 (27-14) già dopo la prima sirena. Miami rimane al palo e non riesce a reagire, con la compagine del Massachussetts che continua a spingere sull’acceleratore e s’invola a vincere facendo esplodere il TD Garden. Jayson Tatum firma la doppia doppia con 20 punti e 12 rimbalzi, mentre Jayley Brown ne segna 29 di punti. Miglior realizzatore per gli Heat Max Strus con 27 punti, con Caleb Martin che chiude con 16 punti messi a referto.

Si affermano al Madison Square Garden i New York Knicks (24-27), che sconfiggono i Sacramento Kings (18-34) per 116-96. I padroni di casa mettono subito la freccia nel punteggio (31-23), chiudendo sul +13 i primi 24’ di gioco (54-41). I californiani non riescono a reagire e rimangono al palo, tentando un timido sussulto nell’ultimo quarto ma i Knicks hanno oramai preso il largo e possono gestire l’enorme vantaggio accumulato. Alec Burks segna 21 punti, mentre il francese Evan Fournier ne piazza 18. Top scorer per i Kings Tyrese Haliburton con 21 punti (e 8 assist).

Colpo in trasferta per i Toronto Raptors (25-23), che battono a domicilio gli Atlanta Hawks (24-26) per 100-106. Dopo un primo quarto equilibrato, sono i padroni di casa a scavare un gap importante nel secondo quarto: alla sirena dell’intervallo lungo gli Hawks, infatti, sono avanti di nove lunghezze (57-48). Gli ospiti canadesi rientrano decisamente meglio dagli spogliatoi, piazzando un parziale da 15-32 nel terzo quarto che piega le gambe ad Atlanta. Nell’ultima frazione la squadra della Georgia prova l’ultimo assalto, ma i Raptors non si scompongono e vanno così a vincere questo match. Gary Trent Jr. segna ben 31 punti, con Paul Siakam che chiude con 25 punti. Doppia doppia, invece, per Fred VanVleet con 16 punti e 11 assist. Tra gli Hawks, invece, 26 punti per Kevin Huerter e 18 per Bogdan Bogdanovic. Il nostro Danilo Gallinari mette a referto 7 punti in 23’ sul parquet.

Vincono fuori casa anche i Golden State Warriors (38-13), che prevalgono sugli Houston Rockets (14-36) col punteggio di 108-122. Steph Curry e compagni costruiscono il successo grazie soprattutto al secondo quarto (27-38 di parziale), con i Rockets che non riescono a contenere gli attacchi dei californiani che gestiscono il vantaggio accumulato fino alla sirena finale. Prestazione monstre di Curry con 40 punti e 9 assist, insieme ad Andrew Wiggins che ne piazza 23. Per Houston, invece, doppia doppia di Christian Wood (26 punti e 13 rimbalzi) e Kevin Porter Jr. (17 punti e 11 assist).

Nell’ultimo match che chiudeva la lunga notte NBA gli Oklahoma City Thunder (15-34) battono i Portland Trail Blazers (21-30) per 98-81. Sono però gli ospiti a partire forte, grazie ad un primo quarto da 19-31 (Portland avanti 39-47 all’intervallo lungo). I padroni di casa escono però alla distanza, piazzando il break decisivo nel terzo quarto (26-14) ed allungando poi nell’ultima frazione (33-20): può così esultare il pubblico della X Arena. Doppia doppia per Josh Giddey (14 punti e 12 rimbalzi), mentre Luguentz Dort chiude con 18 punti segnati. Per Portland, invece, 21 punti di CJ McCollum e 17 di Norman Powell.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (1 FEBBRAIO)

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans 93-90

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers 122-116

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 122-119 dTs

Boston Celtics-Miami Heat 122-92

New York Knicks-Sacramento Kings 116-96

Atlanta Hawks-Toronto Raptors 100-106

Houston Rockets-Golden State Warriors 108-122

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 98-81

