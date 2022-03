Continua la stagione 2022 di NBA. Nella notte italiana si sono giocate otto partite e le emozioni non sono di certo mancate.Sorride Detroit,che sconfigge Atlanta all’overtime per 113-110 e conquista la terza vittoria consecutiva. Il migliore della partita è Cade Cunningham con 28 punti, 10 assist e 6 rimbalzi, ma è ottima anche la prova di Jerami Grant (23). In casa Hawks ci sono da segnalare i 22 di Bogdan Bogdanovic, mentre Danilo Gallinari termina il match con 14 e 4 rimbalzi.Uno strepitoso Joel Embiid realizza 43 e 14 rimbalzi e trascina Philadelphia al successo per 121-106 contro Chicago. Per i 76ers è importante anche la prova di James Harden (16, 14 assist e 8 rimbalzi). Per i Bulls buone, ma inutili, le prove di Zach LaVine (24, 11 rimbalzi e 8 assist) e DeMar DeRozan (23, 11 rimbalzi e 8 assist).

Ad

Ottimo successo di Miami,che sconfigge Houston per 123-106. Per gli Heat sono fondamentali i 31 punti dalla panchina di Tyler Herro, i 21 e 7 rimbalzi di Jimmy Butler e le doppie doppie di Bam Adebayo (18 e 10 rimbalzi) e P.J. Tucker (11 e 12 rimbalzi). In casa Rockets non bastano invece i 22 di Kevin Porter Jr.Un magnifico Karl-Anthony Towns da 27 e 13 rimbalzi porta Minnesota alla netta vittoria contro Portland per 124-81. Per i Timberwolves sono buone anche le prestazioni di Malik Beasley (19) e Naz Reid (18 e 11 rimbalzi). Per Trail Blazers non sono invece sufficienti i 27 e 8 rimbalzi di Brandon Williams.

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN' ORA FA

Dallas sconfigge Utah per 111-103 grazie ad uno scatenato Luka Doncic (35, 16 rimbalzi e 7 assist) e conquista il quinto successo consecutivo. Tra le fila dei Mavericks è ottima anche la prova di Spencer Dinwiddie (23), mentre ai Jazz non bastano i 21 di Bojan Bogdanovic.Bella vittoria di San Antonio, che supera i Lakers per 117-110. Per gli Spurs sono fondamentali i tre giocatori con 18 o più punti a referto (il migliore è Dejounte Murray che ne realizza 26, a cui si vanno ad aggiungere anche 10 rimbalzi). Alla franchigia californiana (priva di LeBron James ed Anthony Davis) non servono invece a nulla i 18 di Talen Horton-Tucker.

Denver ha la meglio su Golden State per 131-124 e porta a casa la terza vittoria di fila. Tripla doppia magnifica di Nikola Jokic (32, 15 rimbalzi e 13 assist). In casa Nuggets sono molto utili anche i 18 a testa di Jeff Greene Monte Morris, mentre ai Warriors (scesi in campo senza diversi giocatori importanti tra cui Steph Curry) non bastano i 32 di Jordan Poole ed i 30 di Moses Moody per evitare la quinta sconfitta di fila. Uno straripante Julius Randle (46 e 10 rimbalzi) porta New York al successo esterno contro Sacramento 115-131. Per i Knicks sono fondamentali anche i 29, 8 rimbalzi e 6 assist di RJ Barrett ed i 27 di Immanuel Quickley.Per i Kings buone, ma inutili, le prove di De’Aaron Fox (24, 7 assist e 6 rimbalzi), Harrison Barnes (23) e Domantas Sabonis (19, 13 rimbalzi e 5 assist).

Lebron: "Dormo dalle 12 alle 8, poi dalle 8.30 alle 12.30"

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi IERI A 08:57