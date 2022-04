Sono sette le partite di una notte NBA, che diventerà storica per lo straordinario record di Nikola Jokic. Il serbo è il primo giocatore di sempre ad avere almeno 2000 punti, 1000 rimbalzi e 500 assist nella stessa stagione. Un traguardo raggiunto nella partita vinta dalla sua Denver contro i Memphis Grizzlies per 122-109 e che ha permesso ai Nuggets di assicurarsi un posto nei playoff senza rischiare di giocare il Play-In. Per Jokic ci sono 35 punti, 16 rimbalzi e 6 assist a referto in un match dominato da Denver, che si è trovata sul +27 a fine terzo quarto.

Ad

Si va a delineare forse in modo decisivo anche la classifica della Eastern Conference per quanto riguarda le posizioni di vertice. Con Miami sicura del primo posto, i Milwaukee Bucks si prendono la seconda posizione, superando nello scontro diretto i Boston Celtics per 127-121, con protagonisti Giannis Antetokounmpo (29 punti ed 11 rimbalzi) e Jrue Holiday (29 punti, 8 rimbalzi ed 8 assist). A Boston non è bastata la tripla doppia di Jaylen Brown con 22 punti, 11 assist e 10 rimbalzi a referto.

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi 21 ORE FA

I Philadelphia 76ers non sfruttano lo scontro tra le due rivali, perdendo a Toronto per 119-114, in una sfida che potrebbe riproporsi nel primo turno dei playoff, visto che i Raptors sono quinti in classifica proprio alle spalle dei Sixers. Super prestazione di Pascal Siakam, che firma una clamorosa tripla doppia con 37 punti, 12 assist ed 11 rimbalzi, mentre per Phila il migliore è il solito Joel Embiid con 30 punti e 10 rimbalzi. I 33 punti di un sempre più ritrovato Klay Thompson guidano i Golden State Warriors alla vittoria contro quello che resta dei Los Angeles Lakers, che erano senza LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook. Finisce 128-112 e c’è da segnalare i 40 punti di Talen Horton-Turcker tra le fila dei gialloviola.

Charlotte prova a credere ancora nell’ottavo posto, superando nettamente Orlando per 128-101 con un LaMelo Ball da 26 punti, 9 assist ed 8 rimbalzi. Il career high di Anthony Edwards (49 punti) guida i Minnesota Timberwolves alla vittoria sui San Antonio Spurs per 127-121; mentre i New Orleans Pelicans superano 127-94 i Portland Trail Blazers con 23 punti di CJ McCollum.

Giannis-show, strana "barzelletta del papà" in conferenza

NBA LeBron, Davis, Westbrook: dentro il fallimento dei Lakers IERI A 09:58