Già da tempo non scendeva più su un parquet NBA dopo prestazioni in calando continuo con il passare degli anni. Ora, però, per Iman Shumpert, che non tocca palla ufficialmente dal 2021, arriva un’altra prova di quelle complicate. L’ex Knicks, Cavaliers, Kings, Rockets e Nets è stato infatti tratto in arresto all’aeroporto di Dallas. Secondo quanto riportato da TMZ Sports, infatti, gli agenti gli hanno trovato addosso una quantità pari a circa 170 grammi di marijuana e un caricatore con 14 colpi. Con un piccolo particolare: mancava l’oggetto essenziale per utilizzarli, la pistola.

Shumpert avrebbe dovuto imbarcarsi su un aereo per andare a trovare la figlia; ha chiesto agli agenti se fosse possibile, ma il permesso gli è stato negato e ora si trova nel carcere dell’aeroporto. L’arresto è avvenuto sul finire della scorsa settimana, ma è emerso soltanto nelle ultime ore. Il giocatore, che lo scorso anno si era proficuamente dedicato a Dancing with the Stars vincendolo, rischia ora una pena detentiva fino a 2 anni e una multa di 100.000 dollari.

