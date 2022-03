Sette i match NBA andati in scena tra la sera italiana di lunedì 28 febbraio e la notte appena trascorsa. Vincono i Miami Heat che superano nettamente i Chicago Bulls per 112-99. Match a senso unico, con i Bulls che reggono una manciata di minuti e poi vedono la squadra della Florida scappare via, toccando anche il +24. Decisivo il terzo quarto, quello dell’allungo, e decisivi i 20 punti di Gabe Vincent. Crollano i Brooklyn Nets, che in casa cedono 97-133 ai Toronto Raptors. Match in crescendo per i canadesi e per Scottie Barnes che chiude con 28 punti e 16 rimbalzi.

Vittoria per i Milwaukee Bucks che superano i Charlotte Hornets per 130-106. Charlotte regge un quarto, poi deve cedere sotto i colpi di Giannis Antetokounmpo che chiude con 26 punti e 16 rimbalzi. Successo anche per gli Orlando Magic, che battono gli Indiana Pacers 119-103. Pacers che guidano per tutto il primo tempo, toccano anche il +11, ma nella ripresa esce Orlando che vince con 21 punti e 12 rimbalzi di Wendell Carter Jr..

Negli altri match di giornata cadono i Cleveland Cavaliers in casa con i Minnesota Timberwolves 122-127 con 25 punti di D’Angelo Russell; vincono i Sacramento Kings in casa degli Oklahoma City Thunder 110-131, con a OCT cui non bastano i 37 punti e 10 assist di Shai Gilgeous-Alexander; mentre i Memphis Grizzlies superano i San Antonio Spurs 118-105, con Ja Morant autore di ben 52 punti per i suoi.

