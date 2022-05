Il panorama della pallacanestro europea potrebbe essere sconvolto a stretto giro di posta, almeno per quanto riguarda le competizioni per Nazionali. La Francia, già una delle squadre più forti dell’intero continente, potrebbe ampliare la sua potenza di fuoco in maniera esponenziale con la possibilità di poter aggiungere al proprio roster nientemeno che Joel Embiid. 76ers, uno dei giocatori più forti del avrebbe appena cominciato l’iter burocratico per poter prendere il passaporto francese, paese in cui risiedono numerosi suoi familiari secondo la testata transalpina RMC Sport. , almeno per quanto riguarda le competizioni per Nazionali. La, già una delle squadre più forti dell’intero continente, potrebbe ampliare la sua potenza di fuoco in maniera esponenziale con la possibilità di poter aggiungere al proprio roster nientemeno che La stella dei Philadelphia 76ers, uno dei giocatori più forti del panorama NBA e candidato per il premio di MVP della stagione per la seconda volta consecutiva,

Non è una notizia che arriva all’improvviso: già quattro anni fa, durante un match a Londra fra i suoi 76ers e i Boston Celtics, il prodotto della Kansas University aveva espresso l’interesse per poter vestire la maglia della nazionale transalpina, dopo essere stato ‘punzecchiato’ su Twitter da Nicolas Batum, ai tempi giocatore degli Charlotte Hornets ed oggi parte dei Los Angeles Clippers. Embiid non ha mai vestito la maglia della nazionale camerunense; le regole FIBA permettono ad ogni Nazionale un solo giocatore naturalizzato a roster, e la Francia al momento non ne ha nemmeno uno. L’obiettivo sarebbe poter partecipare alle prossime Olimpiadi di scena a Parigi nel 2024. Sarebbe un colpaccio per una squadra che può vantare già il talento di Evan Fournier e Rudy Gobert, oltre a tanti giocatori di Eurolega; ed aggiungere un lungo da 30 punti di media in NBA e capace di poter fare qualsiasi cosa in mezzo al campo aumenterebbe esponenzialmente la pericolosità della Franci in ogni competizione.

