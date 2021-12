Una lunga notte NBA è stata quella . Tredici partite, due overtime, un confronto a punteggio altissimo senza bisogno di supplementare, tante partite che meriterebbero da sole uno spazio proprio all’interno dei racconti di pallacanestro. che si è vista questa sui parquet d’America . Tredici partite, due overtime, un confronto a punteggio altissimo senza bisogno di supplementare, tante partite che meriterebbero da sole uno spazio proprio all’interno dei racconti di pallacanestro.

Ad

I due overtime sono quelli che vedono Washington Wizards (15-11) e Denver Nuggets (12-12) battere in trasferta Detroit Pistons (4-20) e New Orleans Pelicans (7-20). Nel secondo caso a decidere è un’imponente tripla doppia di Nikola Jokic, da 39 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Nel primo, invece, sei uomini in doppia cifra con Kyle Kuzma a 26.

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi 2 ORE FA

Due le partite dal margine ridottissimo: i Philadelphia 76ers (14-11) superano gli Charlotte Hornets (14-13) con 23 di Seth Curry (come per dire che il sangue di quelle vene colpisce ovunque), mentre i Boston Celtics (13-13) perdono in un big match contro i Los Angeles Clippers (14-12) in virtù dei 27 dalla panchina di un inusitato Brandon Boston.

A proposito di Curry, Steph scrive 30 nel 104-94 dei Golden State Warriors (21-4) sui Portland Trail Blazers (11-15), ma il vero protagonista è Jordan Poole, che tocca quota 30. Adeguata risposta degli Utah Jazz (17-7), che travolgono i Minnesota Timberwolves (11-14) 104-136 con 36 di Donovan Mitchell.

Sulla sirena si decide la vittoria degli Oklahoma City Thunder (8-16) sul campo dei Toronto Raptors (11-14): Mike Muscala segna 3 dei suoi 6 punti a 10 secondi dalla fine, Fred VanVleet resta a 19. Ma il più lo fa Shai-Gilgeous Alexander, per i vincitori, con 26.

Importante successo degli Indiana Pacers (11-16) sui New York Knicks (12-13) con tre uomini sopra i 20 punti e il quintetto in doppia cifra, mentre scivolano i Milwaukee Bucks (16-10) contro i Miami Heat (15-11): Giannis Antetokounmpo tira male dal campo, la coppia Kyle Lowry-Caleb Martin fa la differenza.

Gioia rara, ma sorprendente per gli Houston Rockets (8-16), che battono 114-104 i Brooklyn Nets (17-8) privi di buona parte delle loro stelle e trafitti da 6 uomini in doppia cifra ed Eric Gordon a 21. Vincono invece i Dallas Mavericks (12-12) per 96-104 sui Memphis Grizzlies (14-11), e qui c’è il marchio di Luka Doncic, a 26 punti, e Kristaps Porzingis, a 19.

In un’autentica sparatoria sportiva i Sacramento Kings (11-14) vincono 142-130 sugli Orlando Magic (5-21), De’Aaron Fox e Cole Anthony fanno tutti e due 33 punti, 8 uomini in doppia cifra da una parte, 7 dall’altra, ma è l’inizio di terzo quarto che fa la differenza. Infine, i Cleveland Cavaliers (14-12) travolgono i Chicago Bulls (17-9): 24 i punti di Darius Garland.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 106-110

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 115-92

Detroit Pistons-Washington Wizards 116-119 dts

Indiana Pacers-New York Knicks 122-102

Miami Heat-Milwaukee Bucks 113-104

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder 109-110

Houston Rockets-Brooklyn Nets 114-104

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks 96-104

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 104-136

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets 114-120

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 104-94

Sacramento Kings-Orlando Magic 142-130

Los Angeles Clippers-Boston Celtics 114-111

Jokic perde la testa poi chiede scusa: "Ho fatto una cosa stupida"

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi IERI A 08:50