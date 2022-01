Nella notte italiana si sono disputate due partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata.

Si impongono in casa dei New York Knicks i Minnesota Timberwolves che vincono 110-112 al termine di un match guidato quasi per tutto il tempo, ma che rischiano di perdere. Partono meglio gli ospiti che dominano il primo tempo, toccando il +12 proprio quasi all’intervallo. Nel terzo quarto, però, rialza la testa New York e i Knicks si portano avanti. E Randle e compagni restano avanti fino quasi alla sirena, quando però una giocata da tre punti di Towns e il liberodi Beverley regalano a Minnesota il successo. Non bastano a New York i 27 punti di Evan Fournier né la tripla doppia sfiorata da Julius Randle con 21 punti, 9 assist e 9 rimbalzi.

Volano i Golden State Warriors, che superano senza problemi i Detroit Pistons per 102-86. Match sempre in mano a Steph Curry e compagni, che allungano fin dalle prime battute e poi nella ripresa si limitano a controllare Detroit. E se Steph Curry si limita a segnare 18 punti, con un 4/8 da oltre l’arco, protagonista di giornata è Klay Thompson con i suoi 21 punti. Per Detroit, invece, non basta la doppia doppia di Hamidou Diallo con 16 punti e 13 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2021-2022

New York Knicks – Minnesota Timberwolves 110-112

Golden State Warriors – Detroit Pistons 102-86

