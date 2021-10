Nella notte italiana si sono disputate 3 partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata.

Atlanta Hawks (1-0) – Dallas Mavericks (0-1) 113-87

Esordio vincente per gli Atlanta Hawks contro Dallas. Dopo due quarti piuttosto equilibrati, la squadra di Nate McMillan ha preso definitivamente il largo nel terzo parziale con un netto 35-20 e ha poi chiuso il match agilmente sul 113-87. I migliori in casa Hawks sono stati il solito Trae Young (autore di 19 punti, 2 rimbalzi e addirittura 14 assist) John Collins (per lui 16 punti e 9 rimbalzi) e Cam Reddish (20 punti). Ai Mavericks non bastano dunque i 18 punti di Luka Doncic (lo sloveno non è apparso proprio in formissima con un 6/17 dal campo) e i 17 di Jalen Brunson.

Miami Heat (1-0) – Milwaukee Bucks (1-1) 137-95

Nel secondo match di giornata Miami ha inaugurato la nuova stagione con una vittoria di prestigio contro Milwaukee. Gli Heat hanno “sfruttato” i tanti infortuni in casa Bucks (tra cui Jrue Holiday, Brook Lopez, Donte DiVincenzo e Bobby Portis) per conquistare facilmente il successo con un 137-95 che lascia ben poco spazio ai commenti. Per la franchigia della Florida il top scorer è Tyler Herro (protagonista assoluto con 27 punti con un clamoroso 10/18 da tre), ma ci sono da evidenziare anche le prove di Jimmy Butler (21 punti, 4 rimbalzi e 6 assist) e di Bam Adebayo (20 punti e 13 rimbalzi). Per la squadra di Mike Budenholzer, invece, il migliore sul parquet di gioco è Giannis Antetokounmpo con 15 punti e 10 rimbalzi.

Golden State Warriors (2-0) – Los Angeles Clippers (0-1) 115-113

Nell’ultima partita della notte è andata in scena una sfida davvero emozionante tra Golden State e Los Angeles Clippers. A decidere il match in favore della squadra di casa sono stati gli 8 punti nel finale di un meraviglioso Steph Curry che ha così permesso ai compagni di vincere per 115-113. Proprio il numero 30 di Golden State è stato di gran lunga l’MVP del match con addirittura 45 punti (con un assurdo 16/25 da tre) e 10 rimbalzi. Ad aiutare Curry, ci hanno pensato Andrew Wiggins con 17 punti e 6 rimbalzi e Draymond Green con 10 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, mentre dall’altra parte non sono serviti a nulla i 29 punti di Paul George (anche 11 rimbalzi per lui) e i 22 di Eric Bledsoe.

