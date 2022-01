Nella notte italiana si sono disputate otto partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata.

Lakers KO e fuori dai playoff, bene i Clips

Settimo successo consecutivo per gli Atlanta Hawks, che battono i Los Angeles Lakers per 129-121 e riavvicinano la zona playoff. Vittoria in rimonta per Gallinari e compagni, che dopo aver toccato il -11 a inizio ultimo quarto piazzano un parziale di 38-20 negli ultimi 12 minuti che ribalta i giochi. Sconfitta pesante per i Lakers che restano al momento fuori dalla zona playoff. Top scorer Trae Young con 36 punti e 12 assist, mentre per Los Angeles non bastano i 33 punti e 10 rimbalzi di Malik Monk. Vincono, invece, i Los Angeles Clippers che espugnano il campo degli Charlotte Hornets per 105-90. Match equilibrato per trequarti di gara, ma come ad Atlanta è l’ultimo quarto a fare la differenza con un parziale di 31-14 e Hornets incapaci di trovare la via del canestro, cui non bastano i 23 punti e 10 assist di LaMelo Ball.

Denver e Chicago volano

Successo per i Chicago Bulls che superano i Portland Trail Blazers per 130-116. Portland che gioca un buonissimo primo quarto, ma alla distanza cede e vede i Bulls scappare via nel terzo periodo, dove toccano anche i +19 punti. Per Chicago spiccano i 24 punti e 14 rimbalzi di Nikola Vucevic, mentre a Portland non bastano i 29 punti di Zach LeVine. Devastanti i Denver Nuggets che abbattono i Milwaukee Bucks in trasferta per 100-136. Match che dura un quarto, poi Denver allunga inesorabilmente e nell’ultimo quarto i Bucks alzano bandiera bianca. Per i Nuggets 24 punti di Aaron Gordon, mentre Nikola Jokic sfiora la tripla doppia con 18 punti, 15 assist e 9 rimbalzi, mentre in casa Bucks sono 29 i punti di Giannis Antetokounmpo.

Magic e Timberwolves a segno!

Vittoria per gli Orlando Magic che superano i Dallas Mavericks 110-108. Match dai tre volti, con Dallas che parte bene nel primo tempo, ma poi piano piano si fa riassorbire da Orlando che nella ripresa scappa via. Mavs che, però, non mollano, tornano in vantaggio a metà quarto quarto, ma alla fine cedono nel finale. Non bastano i 34 punti, 11 assist e 12 rimbalzi di Luka Doncic ai texani. Vittoria anche per i Minnesota Timberwolves, che superano gli Utah Jazz per 126-106. Utah che resta in partita un tempo, poi i T-Wolves cambiano ritmo e per i Jazz la musica è finita. Man of the match Karl-Anthony Towns con una tripla doppia da 31 punti, 10 assist e 11 rimbalzi.

Suns trascinati da Booker e Paul, Detroit batte Cleveland

Vincono i Detroit Pistons, che superano i Cleveland Cavaliers a sorpresa per 115-105. E lo fanno con un finale da match clamoroso, dopo che i Cavs avevano guidato tutta la partita, toccando anche il +15, ma che negli ultimi 9 minuti subiscono un passivo di 26-7 che ribalta i giochi. Best scorer Saddiq Bey con 31 punti. Infine, successo per i Phoenix Suns che superano i San Antonio Spurs 115-110. Spurs in vantaggio per quasi tutto il match, ma che crollano a inizio ultimo quarto e poi non riescono più a rimettere in carreggiata la partita. Decisivi i 28 punti di Devin Booker, ma non da meno i 19 assist di Chris Paul per i Suns.

RISULTATI NBA 2021-2022 (31 GENNAIO)

Charlotte Hornets – Los Angeles Clippers 90-105

Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers 129-121

Chicago Bulls – Portland Trail Blazers 130-116

Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 115-105

Milwaukee Bucks – Denver Nuggets 100-136

Orlando Magic – Dallas Mavericks 110-108

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 126-106

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 115-110

