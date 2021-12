Dopo la scorpacciata di 13 partite della notte passata, in questa di incontri ce ne sono stati “solo” tre. Nonostante questo, si sono viste diverse cose interessanti, a cominciare da due triple doppie inutili ai fini del successo finale e terminando con due ulteriori successi piuttosto netti.

Una di queste triple doppie la realizza LeBron James, è la numero 100 della sua carriera (20 punti, 10 rimbalzi e 11 assist), ma questo, unito ai 22 di Anthony Davis, non basta ai Los Angeles Lakers (13-13) per vincere. I Memphis Grizzlies (15-11) non li fanno infatti passare sul proprio parquet, superandoli per 108-95. L’allungo decisivo si verifica a metà terzo quarto. Rilevanti i 25 punti di Jaren Jackson, così come i 23 di Desmond Bane.

Gli Utah Jazz (18-7) non fanno sconti ai Philadelphia 76ers (14-12), centrando la sesta vittoria di fila e lasciando ai posteri un rumoroso 96-118, frutto dei 22 punti di Donovan Mitchell, dei 17 con 21 rimbalzi di Rudy Gobert e degli otto uomini in doppia cifra complessivi che aiutano a respingere una comunque non superlativa prova di Joel Embiid (19 punti, ma 8/18 dal campo). Per i Sixers anche 18 di Seth Curry e 17 di Tobias Harris.

L’altra tripla doppia (terza in 5 gare, seconda di fila) è opera di Nikola Jokic: il centro serbo dei Denver Nuggets (12-13) s’inventa una performance da 22 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, ma questo, unito ai 25 di Aaron Gordon, non basta. Le rotazioni sono corte e si vede: i San Antonio Spurs (9-15) vincono per 123-111 restando sempre avanti grazie ai 23 di Derrick White, ai 21 uscendo dalla panchina di Lonnie Walker e ai 20 di Dejounte Murray, che a sua volta sfiora la tripla doppia (8 rimbalzi e 9 assist; discorso simile per Jakob Poeltl: il centro austriaco fa 9, 9 e 7).

