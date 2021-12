Tornano a correre i Brooklyn Nets, che espugnano il campo dei Los Angeles Clippers per 108-124 e restano in vetta solitaria alla Eastern conference. Match che vede i Clippers avanti per quasi tutto il primo quarto, ma poi sale in cattedra James Harden e per i californiani si spegne la luce. È un crescendo per Brooklyn che domina e, alla fine, può gestire il netto vantaggio. Come detto, match monstre di Harden che chiude con 39 punti e 15 assist. Scivolano sempre più giù gli Atlanta Hawks, ancora senza Gallinari, che cedono in casa contro i Chicago Bulls per 118-130. Un tempo a testa per le due squadre, ma la squadra della Georgia sceglie quello sbagliato e scivola sempre più giù in classifica, mentre i Bulls restano in scia a Brooklyn. Doppia doppia per DeMar DeRozan, con 35 punti e 10 assist.

Tornano a vincere i Dallas Mavericks, che superano 117-132 i Portland Trail Blazers in trasferta. Nonostante l’assenza di Luka Doncic, infatti, i texani volano e dominano dal secondo quarto in poi, grazie soprattutto ai 34 punti di Kristaps Porzingis. Cadono, invece, i Phoenix Suns, che in casa cedono ai Memphis Grizzlies per 113-114. Nonostante il punteggio, sono i Grizzlies a fare il match, a scappare fino al +18, ma farsi clamorosamente rimontare fino alla tripla di Booker che vale il sorpasso a 5 secondi dalla fine. Ma, alla sirena, è Ja Morant a regalare la vittoria e Memphis ed a diventare il miglior marcatore del match con 33 punti.

Negli ultimi tre match di giornata, vittoria per gli Utah Jazz, che superano i San Antonio Spurs per 104-110, in un match quasi sempre guidato dalla squadra di coach Quin Snyder e chiuso con i 23 punti di Jordan Clarkson. Successo per i Minnesota Timberwolves, che battono i Boston Celtics 108-103, con gli ospiti privi di Tatum entrato nel protocollo Covid. Minnesota che scappa via nell’ultimo quarto grazie ai 29 punti di Jaylen Nowell. Infine, successo per 123-99 per gli Charlotte Hornets sugli Houston Rockets con 27 punti di Terry Rozier.

RISULTATI NBA 2021-2022 (28 DICEMBRE)

Charlotte Hornets – Houston Rockets 123-99

Atlanta Hawks – Chicago Bulls 118-130

Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 108-103

San Antonio Spurs – Utah Jazz 104-110

Phoenix Suns – Memphis Grizzlies 113-114

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 117-132

Los Angeles Clippers – Brooklyn Nets 108-124

