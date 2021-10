Nella notte italiana si sono disputate 11 partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata.

Tornano al successo i Chicago Bulls e lo fanno vincendo 107-99 contro gli Utah Jazz in uno dei big match di giornata. E vincono grazie a un grande ultimo quarto, dove scappano via fino al +17 e poi possono controllare. E lo fanno grazie ai 32 punti di DeMar DeRozan e ai 12 rimbalzi di Nikola Vucevic, mentre in casa Jazz non bastano i 30 punti di Donovan Mitchell. Cadono, invece, in casa i campioni in carica, con i Milwaukee Bucks che cedono 102-93 contro i San Antonio Spurs. Anche qui decisivo l’ultimo quarto, con l’allungo perentorio degli ospiti, guidati da Dejounte Murray con 23 punti e 9 assist, mentre a Milwaukee non basta il solito Giannis Antetokounmpo che chiude con 28 punti e 13 rimbalzi.

Ancora una sconfitta per Danilo Gallinari, con i Philadelphia 76ers che superano gli Atlanta Hawks per 122-94. Terzo ko, e secondo di fila, per gli Hawks che cedono contro i Sixers nettamente, con i padroni di casa che hanno costantemente allungato, grazie anche alla doppia doppia di Tobias Harris che chiude con 22 punti e 11 rimbalzi. Per Gallinari 12 minuti e 4 punti a referto. Tornano al successo, invece, i Golden State Warriors, che superano 103-82 gli Oklahoma City Thunder in un match già ampiamente chiuso nel primo tempo. Miglior marcatore il solito Steph Curry con 20 punti, ma è una vittoria di squadra per i Warriors, con cinque giocatori in doppia cifra alla fine.

Vittoria numero 5 anche per i New York Knicks che si impongono in casa dei New Orleans Pelicans per 117-123. Knicks sempre avanti e in controllo, anche se NOP prova più volte a riaprirla, ma senza risultato. A guidare New York un ispirato RJ Barrett che chiude con 35 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Quarto successo consecutivo per i Miami Heat, che battono in trasferta i Memphis Grizzlies per 103-129. Anche qui match senza storia, con i ragazzi della Florida sempre in controllo e con Jimmy Butler miglior marcatore con 27 punti.

Sprofondo verde per i Boston Celtics, alla quarta sconfitta, che cadono in casa dei Washington Wizards per 115-112. Quinto successo, invece, per i padroni di casa, lanciatissimi, al termine di un match che ha però bisogno di due tempi supplementari. E i Celtics buttano via una chance d’oro nel primo overtime, quando avanti di sei punti si fanno rimontare. Miglior marcatore, alla fine, Bradley Beal con 36 punti, ma in casa Boston non fa di meno Jaylen Brown con 34 punti. Vittoria di misura e in rimonta per i Denver Nuggets che espugnano Minnesota vincendo 91-93. Vittoria in rimonta, con i Timberwolves che vedono la loro corsa interrotta dopo un primo tempo che li ha visti andare anche sul +14, ma nella ripresa tornano i Nuggets e sorpassano i padroni di casa proprio nei minuti finali. Protagonista, ancora una volta, Nikola Jokic che chiude con 26 punti e 19 assist il match.

Infine, negli ultimi tre match di giornata vittoria per i Detroit Pistons sugli Orlando Magic per 110-103, mentre tornano al successo i Toronto Raptors che superano in trasferta gli Indiana Pacers per 97-94 grazie a un quarto quarto dominato, e infine vincono i Phoenix Suns che superano i Cleveland Cavaliers 101-92 con 27 punti di Devin Booker.

RISULTATI NBA 2021-2022 (31 OTTOBRE)

Washington Wizards – Boston Celtics 115-112 OT

New Orleans Pelicans – New York Knicks 117-123

Detroit Pistons – Orlando Magic 110-103

Indiana Pacers – Toronto Raptors 94-97

Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks 122-94

Chicago Bulls – Utah Jazz 107-99

Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs 93-102

Memphis Grizzlies – Miami Heat 103-129

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 103-82

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 91-93

Phoenix Suns – Cleveland Cavaliers 101-92

