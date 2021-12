Undici partite in una notte NBA che fa registrare più di una partita combattuta, ma anche diverse prestazioni di livello sui parquet coinvolti. Molto da raccontare lungo quel che è accaduto: andiamo a scoprire i protagonisti che hanno infiammato le arene degli States.

I Lakers superano i Mavs

L’unico supplementare della giornata vede i Los Angeles Lakers (16-13) battere i Dallas Mavericks (14-14) per 107-104: i padroni di casa sono senza Luka Doncic, ma vengono raggiunti solo a 9 secondi dalla fina dell’ultimo quarto da una tripla di Wayne Ellington; è invece Austin Reaves, con un secondo a fine overtime, a realizzare da tre, servito da Westbrook, il tiro della vittoria. 24 i punti di LeBron James, 23 e 10 rimbalzi per Russell Westbrook, 20 e 12 per Anthony Davis. Dall’altra parte 25 di Jalen Brunson, 23 e 12 di Kristaps Porzingis.

Molto bene Jazz e Clippers

Procedono senza intoppi gli Utah Jazz (20-7): 124-103 sui Los Angeles Clippers (16-13), con un Rudy Gobert totale da 20 punti (gli stessi di Bojan Bogdanovic) e 17 rimbalzi; ne mette 27 anche Donovan Mitchell, 21 dalla panchina di Jordan Clarkson. Per i Clipper non bastano i 24 di Marcus Morris e i 21 di Eric Bledsoe. Non basta invece a Nicola Jokic la tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 11 assist per evitare che i Denver Nuggets (14-14) vengano sconfitti in casa dai Minnesota Timberwolves (13-15) per 124-107. Questi ultimi si giovano dei 38 di Anthony Edwards e dei 32 di Karl-Anthony Towns.

Ai Milwaukee Bucks (19-11) servono due affondi: uno nel secondo quarto e l’altro all’inizio dell’ultimo, ed è così che battono gli Indiana Pacers (12-18) per 114-99: in assenza di Giannis Antetokounmpo ci pensano Jrue Holiday con 26 punti e 14 assist e la coppia Pat Connaughton-Bobby Portis con 20. I Pacers non riescono a sfruttare l’intero quintetto in doppia cifra. Bene anche i Cleveland Cavaliers (18-12): roboante 124-89 sugli Houston Rockets (9-19) con 21 punti di Darius Garland e 20 di Isaac Okoro, a fronte dei 19 con 11 rimbalzi di Alperen Sengun e di una prova tanto buona della panchina Rockets quanto imbarazzante del quintetto base.

10 punti per Danilo Gallinari

Gli Atlanta Hawks (14-14) battono in trasferta gli Orlando Magic (5-24) per 111-99: 28 i punti di Trae Young, 21 con 10 rimbalzi quelli di John Collins e 10 in 23'40" per Danilo Gallinari dalla panchina. Sul fronte opposto 19 di Moritz Wagner. Sconfitti invece, in un match interessante, i Philadelphia 76ers (15-14), che cedono per 96-101 ai Miami Heat (19-11) nonostante i 27 di Tyrese Maxey; quintetto in doppia cifra e 26 di Gabe Vincent fanno il gioco degli Heat.

Hayward ne mette 41

Dominio Charlotte Hornets (16-14) sui San Antonio Spurs (10-17): 131-115 con una grande prova di Gordon Hayward, il migliore dell’intera notte con i suoi 41 punti. Dall’altra parte i 25 (in poco più di 19′) di Bryn Forbes, dalla panchina oltretutto, non bastano. Parimenti importante si rivela la vittoria dei Memphis Grizzlies (18-11) sui Portland Trail Blazers (11-18): 103-113 con Desmond Bane e Dillon Brooks che dicono 23 e 22 rispettivamente, neutralizzando i 25 di Norman Powell, i 22 di Anfernee Simons e i 21 di Damian Lillard.

Gran lotta tra due franchigie in difficoltà e successo dei New Orleans Pelicans (9-21) sugli Oklahoma City Thunder (8-19): nel 113-110 ci sono dei rimpianti dei padroni di casa e, soprattutto, la tripla di Devonte’ Graham (15 punti) che, sulla sirena, vale la vittoria dei Pelicans, propiziata anche dai 34 di Brandon Ingram e dai 19 con 16 rimbalzi di Jonas Valanciunas. Dall’altra parte 33 di Shai Gilgeous-Alexander. Infine, i Sacramento Kings (12-17) sconfiggono i Washington Wizards (15-14) per 119-105 con 28 punti di De’Aaron Fox a neutralizzare i 30 di Bradley Beal.

I risultati della notte NBA

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 124-89

Orlando Magic-Atlanta Hawks 111-99

Philadelphia 76ers-Miami Heat 101-96

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 107-104dts

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 114-99

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 113-110

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets 131-115

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 124-107

Utah Jazz-Los Angeles Clippers 124-107

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies 113-103

Sacramento Kings-Washington Wizards 119-105

