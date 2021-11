Otto partite nella notte NBA. Continua la marcia in vetta alla Western Conference dei Golden State Warriors, arrivati alla quarta vittoria consecutiva dopo il successo 120-107 contro gli Houston Rockets (ottavo ko di fila). Match sempre in controllo per i padroni di casa, guidati dai 25 punti di Jordan Poole e dai 20 di Steph Curry. Per Houston il migliore è Jae’Sean Tate, che chiude con 21 e 10 rimbalzi.

Passando ad Est prosegue la striscia positiva (quinta vittoria consecutiva) per i Brooklyn Nets, che superano 116-103 i Toronto Raptors in una partita che si è decisa nel terzo quarto con un parziale di 35-17 in favore della squadra di Steve Nash. Kevin Durant chiude con 31 punti e James Harden sfiora la tripla doppia (21, 8 rimbalzi ed 8 assist), mentre a Toronto non i 21 punti di Fred Van Vleet.

Cadono i Milwaukee Bucks sul campo dei Washington Wizards. Anche qui è decisivo il terzo quarto con i padroni di casa che costruiscono un parziale di 33-19 e poi gestiscono il vantaggio fino al 101-94 finale. Bradley Beal è il grande protagonista con 30 punti a referto, mentre ai campioni in carica non basta Giannis Antetokounmpo da 29 e 18 rimbalzi.

Bella vittoria degli Orlando Magic sugli Utah Jazz per 107-100 con la formazione della Florida trascinata dai 33 punti di Cole Anthony e dalla doppia doppia di Wendell Carter Jr. (22 e 15 rimbalzi). Buon momento anche per gli Oklahoma City Thunder e per gli Indiana Pacers, che superano rispettivamente i San Antonio Spurs (99-94, 20 punti Muscala) ed i Sacramento Kings (94-91, 22 punti LeVert).

Tra le sorprese di questo inizio di stagione ci sono sicuramente i Cleveland Cavaliers ed il rookie Evan Mobley. I Cavs ottengono una netta vittoria contro i New York Knicks per 126-109 trascinati proprio dalla loro quarta scelta al Draft, che ha sfiorato la doppia doppia con 26 e 9 rimbalzi.

In chiusura il successo dei Los Angeles Clippers, che si impongono in casa per 120-106 sugli Charlotte Hornets con 20 punti di Paul George, mentre agli ospiti non bastano i 21 di LaMelo Ball.

RISULTATI NBA 2021-2022 (7 NOVEMBRE)

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 103-116

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 109-126

Orlando Magic – Utah Jazz 107-100

Sacramento Kings – Indiana Pacers 91-94

Washington Wizards – Milwaukee Bucks 101-94

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 99-94

Golden State Warriors – Houston Rockets 120-107

Los Angeles Clippers – Charlotte Hornets 120-106

