A causa del rinvio della partita tra Brooklyn e Washington (per via del Covid), nella notte italiana NBA sono andate in scena solo cinque delle sei partite in programma. Nella prima gara, gli Heat, privi di Jimmy Butler e Bam Adebayo, passeggiano su Indiana e tornano alla vittoria grazie al 125-96 finale. Decisivi per la squadra di casa i primi due quarti terminati con un vantaggio di 23 punti (68-45). Buone le prove dei tiratori da 3 punti Duncan Robinson e Tyler Herro, che chiudono entrambi a 26 punti, e del tuttofare Kyle Lowry, che va vicino alla tripla doppia facendo registrare 8 punti, 12 assist e 11 rimbalzi.

Vittoria agevole anche per New York che condanna Detroit alla 25esima sconfitta stagionale (105-91). A indirizzare prepotentemente il match è il primo tempo, concluso con il punteggio di 48-37 in favore dei padroni di casa. Fondamentali per i Knicks i tre giocatori sopra i 20 punti: Evan Fournier (22 pt), Kemba Walker (21 pt) e Julius Randle (21 pt e 11 rim). Arriva la vittoria casalinga anche per New Orleans (111-97). I ragazzi di Willie Green rendono vana la rimonta di 13 punti di Portland con un parziale di 19-6 negli ultimi sei minuti di gara e conquistano così il terzo successo consecutivo. Sono BrandonIngram (28 pt, 8 ast, 8 rim) e Nickeil Alexander-Walker (27 pt, entrando dalla panchina) a condannare i Blazers, ai quali non basta la grande prestazione di Damian Lillard (39 pt, 7 ast).

Profilo di gara simile anche tra Dallas e Minnesota. I Mavericks si fanno recuperare ben 17 punti, ma poi si impongono nei minuti finali con un parziale di 20-7. Con Doncic e Porzingis indisponibili, sono Jalen Brunson (28 pt) e Sterling Brown (12 pt, 11 rim) a prendere in mano le redini del gioco e a rendere vane le doppie doppie di Karl-Anthony Towns (26 pt, 14 rim, 7 ast) e D’Angelo Russell (14 pt, 12 ast).Nell’ultimo scontro della notte, Phoenix sbanca lo Staples Center superando i Lakers 90-108 al termine di una gara che rimane equilibrata solo fino all’intervallo. Nella 25esima vittoria stagionale dei Suns sono fondamentali i sette giocatori ospiti in doppia cifra, tra cui spiccano Devin Booker, con 24 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, e Deandre Ayton, che mette a referto una doppia doppia con 19 punti e 11 rimbalzi. Per i ragazzi di coach Frank Vogel, invece, non sono sufficienti i 34 punti di Lebron James e i 22 punti con 10 rimbalzi di Russell Westbrook per evitare la terza sconfitta consecutiva.

