La NBA celebra come di consueto il Martin Luther King Day e sono ben dodici le partite che si sono giocate. Tante le sfide interessanti e tra queste senza dubbio quella tra i Cleveland Cavaliers e i Brooklyn Nets. Vincono i Cavs, al quarto successo consecutivo, per 114-107 grazie ad un ultimo quarto da 27-19. Darius Garland è il trascinatore di Cleveland con 22 punti e 12 assist, mentre per i Nets (privi dell’infortunato Kevin Durant) il migliore è James Harden con 22 punti e 10 assist.

Vittoria importante per i Los Angeles Lakers, che tornano al successo dopo tre ko, battendo in casa gli Utah Jazz per 101-95. E’ il solito LeBron James a guidare i californiani con i suoi 25 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, mentre agli ospiti non bastano i 20 punti di Mike Conley e la doppia doppia di Rudy Gobert (19 punti e 16 rimbalzi).

E’ crisi ora per i Chicago Bulls, arrivati alla quarta sconfitta di fila. Non era un impegno, però, semplice per la formazione in testa alla Eastern Conference, che faceva visita ai Memphis Grizzlies, una delle formazioni più in forma del momento. Finisce 119-106 con 50 punti della coppia Morant/Bane, mentre per i Bulls ci sono 24 punti di DeMar DeRozan.

Un Danilo Gallinari da 16 punti, 3 assist e 3 rimbalzi contribuisce al successo degli Atlanta Haws sui Milwaukee Bucks per 121-114. Super prestazione da parte di Trae Young, autore di una doppia doppia da 30 punti ed 11 assist; mentre ai Bucks non bastano i 34 punti di Khris Middleton e i 27 di Giannis Antetokounmpo.

I Miami Heat ritrovano Bam Adebayo e superano 104-99 i Toronto Raptors con 14 punti del loro centro, ma soprattutto con la tripla doppia di Jimmy Butler (19 punti, 10 rimbalzi e 10 assist). Successo dei Boston Celtics sui New Orleans Pelicans per 104-92 con 27 punti di Jayson Tatum; mentre gli Washington Wizards superano agevolmente i Philadelphia 76ers per 117-98, trascinati dalla doppia doppia di Kyle Kuzma (15 punti e 16 rimbalzi).

I 48 punti di Devin Booker sono la miglior prestazione individuale della giornata e permettono anche ai Phoenix Suns di superare 121-107 i San Antonio Spurs, a cui non bastano i 23 punti e 14 rimbalzi di Jakob Poeltl. Tripla doppia anche per Luka Doncic (20 punti, 12 assist ed 11 rimbalzi) nel successo di misura (104-102) dei Dallas Mavericks sugli Oklahoma City Thunder.

Nicolas Batum firma 32 punti e i Los Angeles Clippers superano 139-133 gli Indiana Pacers. Successi anche per gli Charlotte Hornets sui New York Knicks (97-87) con 38 punti di Miles Bridges, e per i Portland Trail Blazers, che vincono 98-88 contro gli Orlando Magic con la doppia doppia di Jusuf Nurkic da 21 punti e 22 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2021-2022 (18 GENNAIO)

Boston Celtics – New Orleans Pelicans 104-92

New York Knicks – Charlotte Hornets 87-97

Washington Wizards – Philadelphia 76ers 117-98

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets 114-107

Los Angeles Clippers – Indiana Pacers 139-133

Memphis Grizzlies – Chicago Bulls 119-106

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 121-114

Orlando Magic – Portland Trail Blazers 88-98

Miami Heat – Toronto Raptors 104-99

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 104-102

San Antonio Spurs – Phoenix Suns 107-121

Los Angeles Lakers – Utah Jazz 101-95

