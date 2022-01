Il pomeriggio statunitense si apre con la vittoria di Philadelphia, che supera Orlando per 123-110 grazie ad uno scatenato Joel Embiid (per lui addirittura 50 punti e 12 rimbalzi). Non bastano, invece, ai Magic i 32 di Mo Bomba.Sorride anche Brooklyn, che nel finale resiste al ritorno di Washington e chiude per 118-119. Decisivi Kyrie Irving con 30 punti e James Harden con 18, 8 rimbalzi e 9 assist.

Trae Young scatenato

Uno strepitoso Trae Young porta Atlanta al successo con 37 punti e 14 assist. Gli Hawks rimontano Minnesota e si impongono per 134-122. Buona la prova di Danilo Gallinari, autore di 15 e 6 rimbalzi in 25 minuti di gioco, mentre ai Timberwolves non servono a nulla i 31 di D’Angelo Russell.Successo anche per Charlotte, che in trasferta sconfigge per 102-111 Boston. Il migliore in casa Hornets è Terry Rozier con 28 e 10 assist, ma c’è da segnalare anche la tripla doppia di Lamelo Ball (15, 10 rimbalzi e 10 assist).

DeMar DeRozan formato MVP

Miami batte Portland per 104-92. Ottima la prestazione dalla panchina di Caleb Martin (26 e 8 rimbalzi), mentre in casa Trail Blazers è buona, ma inutile, la prova di Anfernee Simons (27 e 7 assist). Dopo quattro sconfitte consecutive, si rialzano i Bulls grazie alla vittoria per 117-104 contro Cleveland. Decisivi i 30 e 7 assist di DeMar DeRozan e i 24 e 12 rimbalzi di Nikola Vucevic. Tra le fila dei Cavs non sono invece sufficienti i 30 dell’ex della partita, il finlandese Lauri Markannen.

Giannis Antetokounmpo ne mette 33, Doncic 41

Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per Memphis.Vince Milwaukee per 126-114 grazie ad una prova strepitosa di Giannis Antetokounmpo, autore di 33 punti e 15 rimbalzi. Per i Grizzlies ottima, ma inutile, la partita da 33, 8 assist e 14 rimbalzi di Ja Morant.Luka Doncictrascina Dallas al successo per 102-98 contro Toronto.Lo sloveno chiude la sua gara con 41, 14 rimbalzi e 7 assist e porta i compagni alla quarta vittoria consecutiva.

Tutto facile per San Antonio, che batte agevolmente per 118-96 Oklahoma. In casa Spurs sono sei i giocatori in doppia cifra a fine match (il migliore Dejounte Murray con 23, a cui si aggiungono 10 assist e 14 rimbalzi). Successo a sorpresa per Toronto, che sconfigge in trasferta Utah con il punteggio di 111-116. Tra le fila dei Rockets il top scorer è Garrison Mathews dalla panchina con 23. Per i Jazz, invece, buona, ma ininfluente, la prova di Bojan Bogdanovic (29).

Jokic assurdo: 49 punti, 14 rimbalzi e 10 assist

Serve un overtime a Denver per superare i Clippers per 130-128. Prestazione assurda di Nikola Jokic, che serve l'assist per la tripla della vittoria a due secondi dalla fine e chiude la gara con una tripla doppia da 49 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. Successi anche per Detroit su Sacramento (131-133) con 35 di Terence Davis, e per i Pacers, che sconfiggono i Lakers per 104-111 grazie alla magnifica prova di Caris Levert (19, 4 rimbalzi e 6 assist) e alla tripla doppia di Domantas Sabonis (20, 12 rimbalzi e 10 assist).

RISULTATI 19 GENNAIO

Philadelphia 76ers (26-18) – Orlando Magic (8-38) 123-110

Washignton Wizards (23-22) – Brooklyn Nets (28-16) 118-119

Atlanta Hawks (19-25) – Minnesota Timberwolves (22-23) 134-122

Boston Celtics (23-23) – Charlotte Hornets (25-20) 102-111

Miami Heat (29-16) – Portland Trail Blazers (18-26) 104-92

Chicago Bulls (28-15) – Cleveland Cavaliers (27-19) 117-104

Milwaukee Bucks (28-19) – Memphis Grizzlies (31-16) 126-114

Dallas Mavericks (26-19) – Toronto Raptors (21-21) 102-98

San Antonio Spurs (17-28) – Oklahoma City Thunder (14-30) 118-96

Utah Jazz (29-16) – Houston Rockets (14-32) 111-116

Denver Nuggets (23-20) – Los Angeles Clippers (22-24) 130-128 d1ts

Sacramento Kings (18-29) – Detroit Pistons (11-33) 131-133

Los Angeles Lakers (22-23) – Indiana Pacers (16-29) 104-111

