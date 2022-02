Sono sette le partite della notte NBA. I Phoenix Suns si confermano la miglior squadra della lega, proseguendo nella loro striscia di successi consecutivi. Sono ora undici per la squadra di Monty Williams, dopo la vittoria 121-111 nell’attesa sfida contro i Brooklyn Nets, arrivati, invece, al quinto ko di fila. Devin Booker è il miglior marcatore del match con 35 punti, ma c’è sempre la firma di Chris Paul sulla partita, con la doppia doppia da 20 punti e 14 assist. Da sottolineare anche l’ottima prestazione di Mikal Bridges, autore di 27 punti e 8 rimbalzi. Ai Nets non sono bastati un Kyrie Irving da 26 punti ed un James Harden da 22 punti e 10 rimbalzi.

Nel duello per la testa della Western Conference, i Golden State Warriors rispondono prontamente ai Phoenix Suns, vincendo in rimonta in casa dei San Antonio Spurs 124-120, nonostante le assenze di Steph Curry e Klay Thompson. Decisivo un pazzesco ultimo quarto da 35-16 in favore della squadra di Steve Kerr, trascinata dai 31 punti di Jordan Poole; mentre per gli Spurs ci sono 27 punti di Dejounte Murray.

Vincono i Chicago Bulls sugli Orlando Magic per 126-115 e si riprendono la vetta in solitaria della Eastern Conference. Il protagonista è il solito DeMar DeRozan, che firma una doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi, supportato dai 26 punti di Zach LaVine e dai 18 (con 13 rimbalzi) di Nikola Vucevic. Per Orlando ci sono 24 punti di Wendell Carter Jr. e 22 di Franz Wagner.

Vince Chicago, cade Miami

Vince Chicago ed invece cade Miami, fermata dai Toronto Raptors per 110-106. Non basta agli Heat la doppia cifra di vantaggio all’intervallo, con i canadesi che fanno loro il match grazie soprattutto ai 33 punti di Gary Trent Jr. e ai 21 di Fred VanVleet. Non basta a Miami un Bam Adebayo da 32 punti e 11 rimbalzi.

Tornano alla vittoria i Milwaukee Bucks e lo fanno in casa contro gli Washington Wizards. Finisce 112-98 in un match quasi sempre controllato dai padroni di casa, guidati dalla tripla doppia di Giannis Antetokounmpo, che mette a referto 33 punti, 15 rimbalzi ed 11 assist. Per i Wizards il migliore è Kyle Kuzma con 25 punti ed 11 rimbalzi.

Prosegue l’ottima stagione dei Minnesota Timberwolves, che superano 130-115 i Denver Nuggets con un Karl-Anthony Towns da 24 punti e 10 rimbalzi. A Denver non basta un Nikola Jokic da 21 punti, 16 rimbalzi ed 8 assist. Si chiude con il successo dei New Orleans Pelicans sui Detroit Pistons per 111-101 grazie ai 26 punti di Brandon Ingram.

