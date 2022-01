Vincono i Phoenix Suns, che superano gli Indiana Pacers 113-103, in un match dove i padroni di casa dominano, tranne per un breve passaggio a vuoto. Sul finire del primo quarto i Suns lasciano troppo spazio ai Pacers, che mettono il capo avanti al primo stop. Ma è solo un attimo, perché poi Phoenix riallunga, tocca anche il +22 e chiude comodamente il match. E lo fa grazie ai 23 punti di Mikal Bridges, top scorer del match, ma anche a ben tre doppie doppie, con Chris Paul che ne segna 18, ma regala pure ben 16 assist, Bismack Biyombo che ne segna 21 e 13 rimbalzi e JaVale McGee che chiude con 13 e 12 rimbalzi.

Soffrono i Milwaukee Bucks, ma alla fine battono i Sacramento Kings per 133-127. Eppure il primo tempo vede i Kings costantemente avanti, toccando anche il +12, e quando i Bucks finalmente prendono il vantaggio, Sacramento non molla mai. Kings che chiudono con cinque uomini in doppia cifra, con i 29 di Harrison Barnes, mentre in casa Milwaukee il miglior marcatore è Khris Middleton con 34.

Infine, i Cleveland Cavaliers superano gli Oklahoma City Thunder per 94-87. Match non spettacolare, ma equilibrato, con i Cavs che nel terzo quarto provano la spallata decisiva, ma Thunder che non mollano mai, in una partita dal basso punteggio. Tocca anche il +17 Cleveland, dopo 24 minuti in cui non riesce a scrollarsi di dosso Oklahoma City, ma nel finale rischiano grosso i Cavs. Decisivi, con la doppia doppia, Darius Garland, che chiude con 23 e 11 assist, Evan Mobley (15, 17 rimbalzi) e Jarrett Allen (14, 13 rimbalzi). Miglior marcatore del match, però, è Shai Gilgeous-Alexander con 29.

RISULTATI NBA 2021-2022 (22 GENNAIO)

Milwaukee Bucks – Sacramento Kings 133-127

Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder 94-87

Phoenix Suns – Indiana Pacers 113-103

