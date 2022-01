Dieci partite nella notte NBA. I Phoenix Suns si confermano la miglior squadra della lega, conquistando l’ottava vittoria consecutiva sul campo degli Utah Jazz, ancora privi degli infortunati Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Finisce 105-97 per gli ospiti, trascinati da un Devin Booker da 43 punti e 12 rimbalzi e da un Chris Paul autore di 21 punti. Per Utah il migliore è stato Jordan Clarkson con 26 punti uscendo dalla panchina.

Il focus sulla Eastern Conference

Passiamo alla Eastern Conference, dove erano impegnate tutte le prime della classe. Vincono i Miami Heat, che mantengono la vetta dopo il successo per 110-96 sui New York Knicks. Sono quattro almeno i giocatori con 20 punti tra le fila della squadra della Florida ed i migliori sono stati Duncan Robinson (25) e Jimmy Butler (21). I Chicago Bulls tengono il passo di Miami e vincono tra le mura amiche contro i Toronto Raptors per 110-105, trascinati dai 29 punti dell’ex DeMar DeRozan, mentre a Toronto non bastano i 32 punti di Gary Trent Jr.

Crisi Nets

Prosegue la crisi dei Brooklyn Nets, arrivati alla terza sconfitta consecutiva. Questa volta la squadra di Steve Nash, che ha dovuto aggiungere l’assenza di James Harden a quelle di Kevin Durant e di Kyrie Irving (almeno nelle partite casalinghe), cade sul proprio parquet contro i Denver Nuggets. Vincono gli ospiti 124-118 con un Nikola Jokic che sfiora la tripla doppia, mettendo a referto 26 punti, 10 rimbalzi ed 8 assist. A Brooklyn non bastano i 25 punti di Cam Thomas.

Terza vittoria di fila e terzo posto ad Est per i Cleveland Cavaliers. Continua la straordinaria stagione della squadra di coach J.B. Bickerstaff, che supera 115-99 i Milwaukee Bucks, complice un parziale di 39-22 nel secondo quarto. Kevin Love è ancora protagonista dalla panchina con 25 punti e lo segue anche il turco Cedi Osman (23); mentre a Milwaukee non bastano i 26 punti di Giannis Antetokounmpo.

Gallo da 7 punti e 9 rimbalzi

Striscia positiva che prosegue e zona Play-In che si avvicina per gli Atlanta Hawks. Gallinari e compagni si impongono 121-104 sui Sacramento Kings, dove è decisivo un secondo quarto in cui i padroni di casa segnano ben 46 punti, subendone appena 17. Per l’italiano ci sono 7 punti e 9 rimbalzi in 23 minuti di gioco.

Doncic è sempre in tripla doppia

Luka Doncic firma l’ennesima tripla doppia della stagione (15 punti, 15 assist e 10 rimbalzi), guidando i Dallas Mavericks al successo per 132-112 sui Portland Trail Blazers. Continuano a vincere anche i Memphis Grizzlies, sempre terza forza della Western Conference, che si impongono 118-110 sui San Antonio Spurs con 41 punti di Ja Morant.

LaMelo da impazzire

Chiudiamo con la netta vittoria degli Chalotte Hornets per 158-126 contro gli Indiana Pacers, con la tripla doppia di LaMelo Ball (29 punti, 13 assist e 10 rimbalzi), e con il successo dei Los Angeles Clippers sugli Orlando Magic per 111-102.

I risultati

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 115-99

Indiana Pacers – Charlotte Hornets 126-158

Orlando Magic – Los Angeles Clippers 102-111

Atlanta Hawks – Sacramento Kings 121-104

Miami Heat – New York Knicks 110-96

Brooklyn Nets – Denver Nuggets 118-124

Chicago Bulls – Toronto Raptors 111-105

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 110-118

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 112-132

Utah Jazz – Phoenix Suns 97-105

