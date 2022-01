E’ il solito LeBron James a trascinare i californiani, con i suoi 31 punti a referto. Ottima anche la prestazione di Malik Monk, che firma 24 punti, mentre Russell Westbrook chiude il suo match con 19 punti. A Sacramento non sono bastati i 30 punti di De’Aron Fox e i 26, uscendo dalla panchina, di Buddy Hield.

Memphis è certamente una delle squadre del momento e continua nella sua strepitosa stagione, che finora l’ha portata al quarto posto in solitaria nella Western Conference. Per i Grizzlies è arrivato anche il sesto successo di fila contro Cleveland, che è invece al quarto ko nelle ultime cinque partite. Memphis vince 110-106 in un match che si è deciso nell’ultimo minuto grazie a due giocate di Ja Morant (26 punti), che prima segna in penetrazione il +2 e poi firma il +4 con la rubata e l’appoggio al vetro. Niente da fare per i Cavs, che hanno avuto le doppie doppie di Darius Garland (27 punti e 10 rimbalzi) e Jarrett Allen (22 punti e 12 rimbalzi).

Partita e vittoria sempre in controllo per i Phoenix Suns, che superano 123-110 i New Orleans Pelicans, confermandosi al secondo posto ad Ovest alle spalle dei Golden State Warriors. Decisivi i 33 punti di Devin Booker e la doppia doppia da 15 assist ed 11 punti di Chris Paul. Ai Pelicans non sono bastati i 28 punti di Devonte’ Graham ed un Jonas Valanciunas da 25 punti e 16 rimbalzi.

Julius Randle ritorna in campo dopo aver saltato due partite per essere entrato nel protocollo Covid e trascina i New York Knicks al successo sugli Indiana Pacers, che sono in piena caduta libera (quinta sconfitta consecutiva). Finisce 104-94 con 30 punti e 16 rimbalzi di Randle, anche se il miglior marcatore è RJ Barrett con 32 punti. Dall’altra parte il migliore per Indiana è una vecchia conoscenza del basket italiano come Kiefer Sykes, che mette a referto 22 punti.

Si chiude questo riepilogo della notte NBA con il comodo successo dei Toronto Raptors sui San Antonio Spurs con il punteggio di 129-104. Il match si decide nel secondo quarto, con un parziale di 38-24 in favore dei canadesi. Sette giocatori in doppia cifra per i Raptors ed il migliore è Fred VanVleet con 33 punti.

RISULTATI NBA 2021-2022 (5 GENNAIO)

Cleveland Cavaliers – Memphis Grizzlies 106-110

Toronto Raptors – San Antonio Spurs 129-104

New York Knicks – Indiana Pacers 104-94

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 110-123

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 122-114

