Undici partite, momenti particolarmente carichi di emozione e sorprese di un certo livello: questo regala una notte NBA che verrà ricordata per varie ragioni, vista la caduta di parecchie big. I parquet d’America raccontano davvero tanto: andiamo a scoprire quanto accaduto tra le due coste degli States.

Nella notte del ritiro della maglia numero 41 appartenuta a Dirk Nowitzki, i Dallas Mavericks (20-18) fermano senza tanti complimenti i Golden State Warriors (29-8) per 99-82, rintuzzando il recupero degli ospiti nel terzo quarto. Luka Doncic è il dominatore con 26 punti, Steph Curry si ferma a 14, con Andrew Wiggins top scorer a quota 17. I Milwaukee Bucks (25-15) non ne approfittano: privi di Giannis Antetokounmpo, perdono per 111-117 contro i Toronto Raptors (18-17), guidati dai 33 di Pascal Siakam e dai 22 di OG Anunoby e Gary Trent Jr.; non bastano ai padroni di casa i 25 di Khris Middleton.

Per gli Atlanta Hawks (17-20), se radio trade informa di un possibile Danilo Gallinari in uscita, il diretto interessato non vuole sentirne troppo parlare: 16 punti in 27’26” nella vittoria sui Sacramento Kings (16-24). Il migliore, però, esce dalla panchina ed è Kevin Huerter, che raggiunge quota 25 e 11 rimbalzi per neutralizzare i 30 di De’Aaron Fox e i 24 di Tyrese Haliburton. Nell’interessante match tra Denver Nuggets (18-18) e Utah Jazz (28-10) a prevalere sono gli ospiti per 109-115, in virtù della tripla doppia di Nikola Jokic da 26 punti, 21 rimbalzi e 11 assist che neutralizza i 36 con 13 rimbalzi di Bojan Bogdanovic, per una sfida slava traslata negli States.

I Philadelphia 76ers (21-16) sono in trasferta con la franchigia che ha ad oggi il peggior record in NBA, gli Orlando Magic (7-32), e non falliscono l’obiettivo, sebbene con un margine meno ampio del prevedibile. 106-116 il finale, con Joel Embiid che scrive 32 e Tobias Harris a quota 22. Sul fronte opposto i 26 di Cole Anthony e i 19 di Mo Bamba sono di valore, ma non utili alla causa.

Per quel che concerne i Washington Wizards (19-19) e gli Houston Rockets (11-28), invece, è una tripla di Kevin Porter Jr. a nove decimi dalla fine a decidere il confronto a favore degli ospiti per 111-114, là dove Jalen Green e Christian Wood sono protagonisti con 22 punti e al trio Bradley Beal-Kentavious Caldwell-Pope-Kyle Kuzma non basta dire 27, 26 e 24.

Charlotte Hornets (20-19) travolgenti contro i Detroit Pistons (7-29): 140-111 il finale con sei uomini in doppia cifra, Kelly Oubre Jr. a 32 punti, Gordon Hayward e Miles Bridges a 19. Dall’altra parte 17 di Trey Lyles e 16 di Cade Cunningham. Tra Boston Celtics (18-20) e San Antonio Spurs (15-22) la partita è di quelle di grido, e termina con un 97-99 frutto di un finale incertissimo in cui Jaylen Brown, dopo aver realizzato 30 punti, manca il layup del supplementare. Per quanto riguarda gli Spurs, invece, 22 di Dejounte Murray, 17 di Derrick White e Devin Vassell.

Gli Indiana Pacers (14-25), non messi troppo bene in chiave play-in, vengono stroncati dai Brooklyn Nets (24-12) in una sorta di giorno storico, quello del debutto di Kyrie Irving (che, non essendo vaccinato, può giocare solo in trasferta) in stagione. Per lui 22 punti, ma il vero protagonista è Kevin Durant che raggiunge quota 39, contribuendo alla rimonta negli ultimi due quarti che neutralizza la tripla doppia da 32 punti, 12 rimbalzi e 10 assist di Domantas Sabonis e i 30 di Lance Stephenson.

Minnesota Timberwolves (18-20) vittoriosi nei confronti degli Oklahoma City Thunder (13-24) per 98-90 dopo aver sempre guidato, con 22 di Anthony Edwards e 20 di Patrick Beverley per i padroni di casa e 19 di Shai-Gilgeous Alexander per gli ospiti. Infine, i Portland Trail Blazers (14-23) cedono di fronte ai Miami Heat (24-15) per 109-115 in una partita a elastico, dove alla fine il protagonista è Max Strus con 25 punti; per i padroni di casa 28 di Anfernee Simons e 26 di Norman Powell.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 140-111

Orlando Magic-Philadelphia 76ers 106-116

Washington Wizards-Houston Rockets 111-114

Boston Celtics-San Antonio Spurs 97-99

Indiana Pacers-Brooklyn Nets 121-129

Dallas Mavericks-Golden State Warriors 99-82

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 111-117

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder 98-90

Denver Nuggets-Utah Jazz 109-115

Portland Trail Blazers-Miami Heat 109-115

Sacramento Kings-Atlanta Hawks 102-108

