Nel primo match in programma, disputato nella sera italiana di domenica 6 marzo, i Boston Celtics (39-27) battono i Brooklyn Nets (32-33) per 126-120. Sono gli ospiti ad iniziare meglio (29-34), con i padroni di casa che provano a ricucire nei due quarti centrali: alla terza sirena Brooklyn è ancora avanti di una sola lunghezza (89-90). Nell’ultima frazione la franchigia del Massachusetts opera il sorpasso definitivo, trovando la zampata decisiva per far esplodere il TD Garden alla sirena finale. Prestazione monstre di Jason Tatum, che firma ben 54 punti in 41’ sul parquet. Sono 21 invece i punti segnati da Jaylen Brown, insieme ai 14 di Marcus Smart. Ai Nets non bastano i 37 punti di Kevin Durant e i 19 di Kyrie Irving, con Bruce Brown che segna invece 16 punti.

Nell’altra partita disputata nella domenica italiana i Milwaukee Bucks (40-25) sconfiggono i Phoenix Suns (51-13) per 132-122 in un remake delle Finals dello scorso anno. La squadra dell’Arizona mette subito la testa avanti (30-33), mantenendo il +3 all’intervallo lungo (60-63). Nel terzo quarto i padroni di casa riescono a portarsi avanti di un solo punto (71-70), dando poi lo strappo definitivo nell’ultima frazione (41-32) ed aggiudicandosi così la sfida. Top scorer dei Bucks Khris Middleton con 44 punti (e 8 rimbalzi), mentre Giannis Antetokoumpo firma una doppia doppia (19 punti e 13 rimbalzi) così come Serge Ibaka (14-10 alle medesime voci statistiche). Sfiora la doppia doppia, invece, Jrue Holiday (24 punti e 9 assist). Per i Suns, invece, 30 punti di DeAndre Ayton e 23 di Cameron Payne.

Vincono di fronte al pubblico amico anche i Washington Wizards (29-34), che prevalgono sugli Indiana Pacers (22-44) col punteggio di 133-123. Dopo un primo quarto equilibrato (30-26), gli ospiti prendono il largo e chiudono sopra di quattro lunghezze alla seconda sirena (57-61). Rientrano decisamente meglio i Wizards dagli spogliatoi, che piazzano un parziale di 26-39 nel terzo quarto ribaltando nettamente le sorti del match (96-87) e gestendo poi il vantaggio accumulato negli ultimi 12’ di partita. Kristaps Porzingis segna 25 punti, insieme a Kyle Kuzma che ne mette a referto 23. Buona la prestazione anche di Kentavious Kawell-Pope con 19 punti. Per i Pacers 27 punti di Malcolm Brogdon e 20 di Goga Bitadze. Doppia doppia, invece, per Tyrese Haliburton (15 punti e 11 assist).

Successo anche per gli Houston Rockets (16-48), che riescono ad aggiudicarsi la sfida contro i Memphis Grizzlies (44-22) per 123-112. Eppure sono proprio i Grizzlies a chiudere in vantaggio la prima frazione (27-34), gestendo il margine anche nel secondo quarto. I Rockets escono quindi alla distanza, grazie ad un secondo tempo impressionante (40-30 e 31-20 i parziali interni nei due quarti), creando così un gap incolmabile per Memphis che non riesce a rispondere al ritorno dei texani. Kevin Porter Jr. piazza ben 29 punti, insieme alla doppia doppia di Chris Wood (28 punti e 14 rimbalzi). Sfiora la doppia doppia Jalen Green (24 punti e 8 rimbalzi). Ai Grizzlies, orfani di Ja Morant, non bastano la doppia doppia di Steven Adams (23 punti e 12 rimbalzi) ed i 28 punti di Desmond Bane.

Affermazione in trasferta per gli Utah Jazz (40-23), che espugnano la Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City battendo i Thunder (20-44) col punteggio di 103-116. Gli ospiti mettono subito la freccia dopo i primi 12’ (24-33), mantenendo la leadership della partita fino alla sirena conclusiva. I padroni di casa none riescono ad impensierire quanto basta i Jazz, che s’involano così a vincere con tredici lunghezze di margine. Mattatore della serata è Bogdan Boganovic con 35 punti, con Donovan Mitchell che firma una doppia doppia (24 punti e 10 assist) così come Rudy Gobert (12 punti e 17 rimbalzi). Ai Thunder non bastano i 33 punti di Shai Gilgeous-Alexander.

Vincono di fronte al proprio pubblico, invece, i Cleveland Cavaliers (37-27): la franchigia dell’Ohio, infatti, prevale sui Toronto Raptors (34-30) per 104-96. I padroni di casa trovano l’allungo che si rivelerà decisivo per le sorti del match già nel secondo quarto (26-17), con i canadesi che provano a reagire al rientro dagli spogliatoi senza però riuscire a trovare il guizzo per ribaltare la partita in proprio favore. Ben tre giocatori dei Cavaliers chiudono la sfida con una doppia doppia: Lauri Markkanen (24 punti e 12 rimbalzi), Evan Mobley (20 punti e 12 rimbalzi) e Darius Garland (17 punti e 10 assist). Per i Raptors, invece, 24 punti di Pascal Siakam e 21 di Chris Boucher. Mette a referto una doppia doppia Scottie Barnes (19 punti e 12 rimbalzi).

Serve un overtime ai Denver Nuggets (38-26) per vincere contro i New Orleans Pelicans (27-37) per 138-130. I padroni di casa mettono subito il turbo con un primo quarto da 35-19, a cui rispondono gli ospiti nei due parziali centrali (27-38 e 22-37): alla terza sirena i Pelicans sono avanti di dieci lunghezze (84-94). Nell’ultimo quarto la compagine del Colorado ricuce lo strappo ed impatta nel punteggio (124-124), portando quindi la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime Denver riesce a trovare le ultime forze per piazzare la zampata decisiva, andando a vincere con otto punti di margine. Nikola Jokic firma una prestazione pazzesca con 46 punti, 12 rimbalzi ed 11 assist. Sono 28, invece, i punti segnati da Aaron Gordon. Ai Pelicans non sono sufficienti i 38 punti di Brandon Ingram e i 24 di CJ McCollum, insieme alla doppia doppia di Jonas Valanciunas (19 punti e 14 rimbalzi).

Nell’ultimo match in programma, che chiudeva la lunga notte NBA, i New York Knicks (26-38) sorprendono i Los Angeles Clippers (34-32) e vincono a domicilio per 93-116. Gli ospiti, dopo un primo quarto equilibrato, aumentano i giri del motore nella seconda frazione (18-34) e lasciano i Clippers completamente al palo. I padroni di casa provano a reagire nel terzo quarto, ma i Knicks non alzano il piede dall’acceleratore e vanno ad incrementare il proprio vantaggio anche negli ultimi 12’, andando così ad aggiudicarsi la sfida. RJ Barrett mette a referto 24 punti, mentre Immauel Quickley firma una doppia doppia con 21 punti e 10 assist. Per i Clippers, invece, il miglior realizzatore è Amir Coffey con 16 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics-Brooklyn Nets 126-120 (giocata il 6 Marzo)

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns 132-122 (giocata il 6 Marzo)

Washington Wizards-Indiana Pacers 133-123

Houston Rockets-Memphis Grizzlies 123-112

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 103-116

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 104-96

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans 138-130 dTs

Los Angeles Clippers-New York Knicks 93-116

