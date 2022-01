Sono sei le partite disputate nella notte, e stavolta da raccontare c’è davvero tanto, perché sono davvero poche le volte in questa stagione in cui si sono visti così tanti elementi, tra partite e prestazioni individuali, in grado di restituire un quadro di grande lotta nella regular season. Il tutto quando la pausa per l’All Star Weekend non è lontana.

Un posto d’onore lo merita l’incredibile confronto tra Miami Heat (32-18) e Toronto Raptors (24-23), caratterizzato da non meno di tre tempi supplementari e vinto dai canadesi per 120-124. Nonostante la rotazione a otto che porta gli ospiti a far giocare tutti gli uomini del quintetto base, nella situazione, oltre 50 minuti, il risultato è ben più che efficace, con i 33 punti di Gary Trent Jr. e le doppie doppie di Pascal Siakam e OG Anunoby che neutralizzano la tripla doppia di Jimmy Butler (37 punti, 14 rimbalzi e 10 assist).

Per contrasto, non c’è alcuna lotta tra Dallas Mavericks (29-21) e Indiana Pacers (18-33), visto il 132-105 finale caratterizzato dai 30 punti e 12 assist di Luka Doncic e dai 23 partendo da sesto uomo di Reggie Bullock. In casa Pacers 22 di Duane Washington Jr. e 21 con 15 rimbalzi di Domantas Sabonis.

I Golden State Warriors (37-13) rischiano di farsi rimontare, ma consolidano per ora il secondo posto a Ovest con il 110-106 sui Brooklyn Nets (29-20), coinvolti invece in una furiosa lotta a sette a Est. Steph Curry non è al suo massimo con 19 punti, ma gli viene in soccorso soprattutto Andrew Wiggins con 24; senza Kevin Durant, i Nets si appoggiano (in quest’occasione, vista la sua questione) a Kyrie Irving e ai suoi 32 punti, mentre chiude con 24 Patty Mills. Restando a Ovest, continua l’ottima marcia dei Memphis Grizzlies (35-17), che regolano per 115-95 i Washington Wizards (23-26) in virtù dei 34 punti di Ja Morant e dei 19 di Desmond Bane, contrapposti (al pari dei 6 uomini in doppia cifra)ai 30 di Kyle Kuzma, quasi solo sul ponte di comando capitolino.

A Est, invece, tra le franchigie che lottano per i posti di comando continua a rimanere forte il nome dei Philadelphia 76ers (30-19), che però devono sudare parecchio per battere i Sacramento Kings (18-33): 103-101 il finale di un confronto fondamentalmente perso dagli ospiti, avanti per tre quarti abbondanti e che, pur con i 16 punti di giornata, sbaglia la tripla della vittoria finale. Il protagonista diventa così Joel Embiid con 36 punti e 12 rimbalzi, ma una vittoria dei Kings avrebbe dato la palma di MVP a Tyrese Haliburton, in grado di arrivare a 38. Infine, successo esterno dei Boston Celtics (26-25) sui New Orleans Pelicans (18-31): 97-107 il finale, con Jayson Tatum mattatore a quota 38 punti e Jaylen Brown che lo supporta con 31, mentre i padroni di casa mai mettono in discussione il risultato, pur trovando 19 punti da un inatteso Josè Alvarado.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New Orleans Pelicans-Boston Celtics 97-107

Dallas Mavericks-Indiana Pacers 132-105

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings 103-101

Miami Heat-Toronto Raptors 120-124 d3ts

Memphis Grizzlies-Washington Wizards 115-95

Golden State Warriors-Brooklyn Nets 110-106

