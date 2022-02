Nella notte italiana si sono disputate sette partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata.

Colpaccio esterno dei Brooklyn Nets che battono i Milwaukee Bucks 123-126 e trovano una vittoria importantissima per morale e classifica. Nets quasi sempre a rincorrere, ma nel finale accelerano grazie soprattutto a Kyrie Irving da 38 punti ed alla doppia doppia di Andre Drummond, con 17 e 12 rimbalzi. Vincono in trasferta anche i Memphis Grizzlies, che si impongono sui Chicago Bulls per 110-116. Rischiano una rimonta incredibile i Bulls nell’ultimo quarto, ma alla fine Memphis, che ha sempre comandato il match, resiste e vince. Inutile dire che il migliore in campo è stata Ja Morant, autore di 46 punti.

Tornano al successo gli Atlanta Hawks, che si impongono in uno scontro diretto in chiave playoff sui Toronto Raptors per 127-100. Vittoria netta e che nasce nel terzo quarto dopo un primo tempo equilibrato. Protagonista il solito Trae Young, autore di 41 punti e 11 assist, mentre delude Danilo Gallinari, che in 30 minuti da titolare fa solo 1/9 al tiro e 3 punti. Vittoria di misura dei Miami Heat che superano i San Antonio Spurs 133-129 e negano a Gregg Popovic il titolo di allenatore più vincente dell’NBA. Primo tempo che vede gli Spurs guidare, toccare il +16, ma prima dell’intervallo andare sotto. Terzo quarto equilibrato, ma nel quarto Miami allunga e la rimonta degli Spurs non basta. Miglior marcatore Bam Adebayo con 36 punti.

Negli altri match di giornata importante vittoria in trasferta per i Boston Celtics, che superano i Detroit Pistons 104-113. Match equilibrato per tre quarti, poi Boston scappa via grazie a Jaylen Brown (27 punti) e Jayson Tatum (26 con 11 rimbalzi). Vittoria dei Cleveland Cavaliers sui Washington Wizards per 92-86, con 23 punti di Lauri Markkanen, 18 punti e 14 rimbalzi di Jarrett Allen e doppia doppia anche per Evan Mobley con 14 punti e 11 rimbalzi. Infine, successo dei Denver Nuggets sui Sacramento Kings per 115-110, ai Kings che non bastano i 26 punti e 10 assist di De’Aaron Fox, mentre nei Denver, come sempre, decisivo Nikola Jokic con la tripla doppia da 18 punti, 11 assist e 10 rimbalzi.

